大高雄不動產公會全台首創 開工、銷售圖資化

數位化趨勢當道，大高雄不動開發商同業公會首創不動產圖資平台，率先以數字套地籍圖方式呈現不動產資訊，獲高雄市工務局、地政局承諾攜手合作，提供產業界及消費者更公開透明的資訊數據，理事長洪光佐更大器地表示，將無償提供Know-How協助各縣市開發商公會建置開工及銷售圖資。

大高雄不動開發公會今午發表「大高雄168富巢芳蹤」成果，邀市府工務、都發、地政等局處首長、代表及台灣省不動產開發聯合會等各地開發商業同業公會理事長與會。

大高雄不動開發公會理事長洪光佐指這套系統，是將會員公司當月申報開工報表，以地籍圖套繪街道圖方式，精準標註基地位置，取代報表生冷的地段號數字，不只可做公部門做為都市規畫的參考，學術單位亦可應用做為區域市場情行情及價量變化的研究指標，消費者也可做為房屋交易參據。

公會市場資訊委員會召集人蔡紹豪說明，銷售圖資每周更新，開工圖資每月更新，兩大圖資都能免費下載，產、官、學界及消費大眾透過電腦或手機上大高雄不動產開發商同業公會網站即能輕鬆查閱房市相關資訊。第二階段還會結合高市房屋市調會提供329及928檔期推案資訊及房屋過戶數據。

與會的工務局長楊欽富、地政局副局長張文欽及都發局幫工程司林裕清，都允諾可與公部門現行的資訊系統進一步整合。楊欽富表示，高雄每年約有3000案報開工，168富巢芳蹤系統有助於政府施政。也與高雄轉型智慧化的理念不謀而合。

台灣省不動產開發商公會聯合會理事長黃啟倫指出，近來政府修訂平均地權條例、打炒房，都因為資訊不對稱所致，讓中小型建商幾乎快活不下去。168富巢芳蹤系統讓建築開工、推案與價格等資訊更透明化，這也要告訴政府「打房要適可而止」。