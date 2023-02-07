賣鮮花、粉色商品 超商雙雄出招搶情人節百億商機
情人節商機上看百億元，超商雙雄各自出招搶「浪漫商機」，統一超（2912）旗下7-ELEVEN於12日起指定門市推「空運進口玫瑰花」，並預估學區、商辦型商圈，於情人節間糖果、巧克力等類別業績翻倍成長。全家（5903）則推草莓季美食，以烘焙鮮食、零食、飲品等超過百項的粉色系商品搶市。
今年西洋情人節正逢平日，7-11門市即日起至2月8日推出花束預購，另外掌握臨時性送花需求，自2月12日起指定門市限量販售「空運進口玫瑰花」，以冷鏈處理，延長鮮花品質。
根據7-ELEVEN內部觀察發現，近年在學區、商辦型商圈，於情人節期間的糖果、巧克力等類別業績翻倍成長。同時推出限時5天「珍愛情人節」活動，使用3大支付工具享立折優惠，預計帶動相關類別業績成長近一成。
全家搶攻粉紅浪漫商機，於春節期間推出草莓優格霜淇淋，創造消費者排隊嚐鮮風潮，春節期間即迅速熱銷一空、銷售破百萬支；全家於2月8日起陸續推出第二波草莓季美食，以烘焙鮮食、零食、飲品等超過百項的粉色系商品。
鮮食部份共推出10款以草莓入料的麵包、土司、甜點與三明治，也網羅約70款巧克力、餅乾、糖果、冰品與飲品等草莓風味商品，不僅實體店舖，全家行動購線上渠道亦同步販售近50款草莓熱銷夯品，線上線下齊搶粉色浪漫商機。
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