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麗豐-KY元月營收年減逾五成 全年看先蹲後跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗豐董事長陳碧華。報系資料照／記者黃文奇攝影
麗豐董事長陳碧華。報系資料照／記者黃文奇攝影

麗豐-KY（4137）今（7）日公告1月合併營收1.65億元，年減53.69%、月減34.16%，為同期歷史新低，主要是受到農曆春節假期工作天數減少，以及中國大陸處於確診高峰的過渡期。不過，麗豐-KY表示，隨著主營地區解封後即將迎接百業復甦與經濟升溫，加上各地政府亦陸續提出刺激民眾消費等各種振興政策，已實際感受到實體通路景氣逐步回溫的氛圍，有助今年整體營運朝逐季走高、先蹲後跳的態勢。

根據財新傳媒和研究公司Markit近期公布最新數據，中國大陸1月份服務業採購經理人指數(PMI)反彈至52.9，為五個月以來首度重回擴張區間，又觀察當地稅務總局公告的農曆年假期消費數據，整體商品及服務消費的相關銷售收入保持穩健增長態勢，不僅年增12.2％，亦優於2019年疫情前的表現，顯示大陸在疫情控管全面解封後的民生消費量能，在春節長假期間正式重啟，並將助力美容保養產業在長達3年的蟄伏期後重新回潮。

麗豐-KY對於今年營運正向成長深具信心，公司表示，雖第1季仍須面臨因確診高峰而影響運營表現的短期陣痛，但集團已全力備戰、蓄勢待發，秉持回歸本業「克麗緹娜」的經營，包括強化產品開發、拓展通路優勢、放大營運規模、落實數字化管理等，並憑藉著乘風破浪、走過疫情長征所奠定的「產品力」、「品牌力」、「培訓力」等三大核心基礎，今年將以重塑品牌形象、加強產品銷售等各項活動期以加重營銷力度，並針對三級以上城市進行招商活動計畫，緊抓景氣復甦的反轉點，力拼全年「克麗緹娜」加盟店數站穩5000大關的目標，進而推進今年營運表現呈逐季加溫，全年有機會回到疫情前的成長態勢。

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