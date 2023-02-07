疫後航班漸增加 國泰航空「玲瓏堂」貴賓室已重新開放

國泰航空欣然宣布位於香港國際機場的「玲瓏堂」貴賓室現已重新開放，顧客於登機前又多一個享受閒情逸致、恬靜舒泰的好地方。

重新開放的國泰航空「玲瓏堂」與同在香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室及「玉衡堂」商務貴賓室現時已開放予顧客使用。 隨著航班逐步恢復，我們亦積極籌劃於未來六個月內開放「玉衡堂」頭等貴賓室及「寰宇堂」商務貴賓室。

旅遊活動逐漸恢復，國泰航空正陸續重啟香港機場之外的貴賓室。今年2月，我們將重新開放位於東京成田機場及新加坡樟宜機場的貴賓室，而於曼谷蘇凡納布米國際機場及馬尼拉阿基諾國際機場的國泰航空貴賓室，亦將相繼於 3 月及4月重新開放。接著於2023年第二及第三季度，顧客可期待在桃園國際機場、舊金山國際機場、北京首都國際機場及溫哥華國際機場使用國泰航空極具標誌性的貴賓室。

在香港以外，符合資格的顧客現在亦可使用國泰航空設於倫敦希斯路機場的頭等貴賓室及商務貴賓室、上海浦東機場及東京羽田機場的貴賓室。

我們深切明白，顧客對機場貴賓室的體驗尤為鍾愛。因此，國泰航空亦利用貴賓室暫停運作期間進行優化工程，進一步提升服務體驗。

香港「玲瓏堂」貴賓室

為配合「玲瓏堂」重新開幕，國泰航空特別在備受歡迎的經典「風味坊」新增一系列全新美食佳餚，顧客可品嚐富香港風味的魚蛋粉、中式時蔬、雲吞麵、担担麵及各式點心。另外，「嚐味坊」會繼續提供自助式國際美食。

「玲瓏堂」位於一號客運大樓，鄰近6號登機閘口，沿用具標誌性的StudioIlse 藍圖設計，貫徹國泰航空於香港及世界各地屢獲殊榮的貴賓室風格。與國泰航空其他香港貴賓室相比，「玲瓏堂」設有獨特開放式的L字形露台「漫賞閣」，並放置了典雅的小型餐桌及座椅，讓顧客可從露台上遠眺機場停機坪，滑行道和北跑道的廣闊全景，同時享用豐富美食及餐飲。

東京（成田國際機場）國泰航空貴賓室

此外，東京成田國際機場的國泰航空貴賓室會搬往全新空間，以煥然一新的面貌歡迎顧客。貴賓室已遷至毗鄰71號登機閘口旁，佔地寬敞，面積超過舊址兩倍，提供的座位數目亦接近以前的兩倍，營造空間更充裕舒適的環境。除可欣賞機場停機坪的美景，貴賓室亦擺設了由日本當地設計工作室Belle Fleur及屢獲殊榮的Arita Porcelain Lab創作的嶄新藝術品。

於成田國際機場貴賓室，顧客可以盡情享用一系列精心挑選的餐飲選項，包括傳統的日式美饌包括壽司、烤魚、味噌湯和咖喱飯，以及各款健康美味輕食如沙拉、起士及冷盤等等。

曼谷及馬尼拉國泰航空貴賓室