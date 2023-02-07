智伸科：汽車、醫療客戶出貨喊衝 今年度營運看好

智伸科（4551）1月合併營收為新台幣5.81億元，月減16.35％、年減36.10％，不僅農曆春節工作天數少、部分訂單因疫情高峰有遞延生產與出貨情形，去年1月亦因有認列船運缺櫃所遞延出貨的部分訂單而墊高比較基期，雙重衝擊智伸科本月營收表現。

不過智伸科表示，就目前客戶的訂單需求來看，除了尚未收到取消之通知，更有積極協調後續出貨排程及追單增量，有助智伸科今年全年營運仍有機會再創新高。

智伸科表示，儘管中國大陸市場目前仍處在染疫高峰期，考驗各製造業產業鏈之生產與出貨排程的彈性度，但觀察中國大陸1月新車終端經銷商市場的反饋，在政府對疫情政策進行放寬調整後，農曆春節期間消費者到店看車、選車人數優於預期，加上全球車市供應鏈緊繃的情況已逐步緩解，為汽車產業帶來曙光，智伸科亦看好公司旗下汽車事業的傳動系統等相關關鍵零組件，隨著新車款導入滲透率持續提升，進而帶動客戶拉貨力道提振，除了有助今年汽車事業體優化產品組合，營收比重亦有機會自2022年進一步拉高。