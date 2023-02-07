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2023年中華汽車開出近200個工作缺額

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）表示，2023年開出近200個工作缺額，因應企業數位轉型需求及新能源車發展趨勢，以數位轉型人才、新能源研發人才為徵才重點。加上中華汽車因代工MG品牌，銷量帶動產能需求攀升，裝配、物流及設備維護技師也是急需人才，期望透過擴大徵才之招募計畫補足人才缺口，未來不僅將主動進行同仁子女徵才、校園徵才，也會鼓勵各部門發揮職能，以產學合作的方式深耕技職學校，為中華汽車留住好人才。

中華汽車強調，公司不僅照護員工，就連員工子女也一起照顧，趕在轉職潮，特別為員工子女或親友舉辦「中華汽車職場體驗營」活動，並聘請1111人力銀行公關總監陳尹柔開班授課，分享求職面試的小撇步及人脈經營know-how，除了藉此網羅優秀人才加入中華汽車，也希望讓準備投入職場的新鮮人求職無往不利、順利取得好工作。

中華汽車成立至今已邁入54年，有不少同仁退休後推薦子女至公司任職，甚至有兩代同時在中華汽車工作的情形，根據人資部統計目前共有25對親子檔同在中華汽車打拼。任職於生管部邱思忠經理與環安部邱上源就是中華汽車擁有好人緣的父子檔，看重兒子環安衛相關背景，引薦至公司共同效力，父子倆相聚的時間變多，也多了很多工作上的共同話題。全家都是中華人!擁有43年年資的中華汽車工會理事長謝景仁，不僅把一雙子女全都拉來公司上班，就連孫子也都就讀中華汽車幼兒園。於楊梅廠車檢課擔任副組長的謝欣儒原本任職於其他國產車廠，近年企業缺工嚴重，感受到爸爸愛公司的情感，也拉著姊姊謝倩雯一起來中華汽車上班，謝欣儒笑著說:「公司福利好、家人感情更好!」

中華汽車 徵才

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