55688集團推生活秘書 為愛侶打造浪漫行動驚喜

2月14日是西洋情人節，55688集團推出新服務【55688生活秘書】與「三大情人行動」為您的浪漫助攻。民眾在2月8日上午09:00前指定【55688生活秘書】的「情人節特別企劃」，即可在2月14日情人節當天，享有客製化車身服務，並有專車接送、玫瑰永生花束、甜蜜蜜金莎禮盒及拍照服務，為您的浪漫行動加溫。

55688集團執行長林念臻表示，集團注重消費者體驗，因此推出【55688生活秘書】新服務，能為民眾做到更細緻的客製化服務，實踐集團不斷提升消費者體驗與需求的長期目標；而55688集團也是業界唯一擁有24小時365天全天候真人客服中心，因此未來還會為消費者提供更多元化的生活秘書服務。

55688集團規劃的第一情人行動「情人節特別企劃」活動最大亮點，是客製化情人節車身服務，消費者若在2月8日上午09:00前透過55688 APP內的【it’s on me】電商平台下單，可享限量客製化車身服務；民眾提供客製化文字內容，專車將印製愛的告白車貼，讓您情人節當天搭乘專車，霸氣宣示主權及愛人宣言。

除此，趕不及的民眾在2月10日上午09:00前，仍可預訂2月14日西洋情人節當天17:00至19:00或20:00至22:00，由10台台灣大車隊小黃計程車及多元計程車所提供的情人節專車服務。

不僅如此，情人節專車司機會為您獻上精心準備、代表永不凋零愛意的濃情玫瑰永生花束，以及溫馨傳情小卡、甜蜜蜜金莎禮盒，並有專屬拍照服務，每一項驚喜橋段，都由【55688生活秘書】為您客製化、精緻安排。

此外，第二情人行動為搭車金優惠，愛她就要讓她安全無虞的出入、上下班。透過55688 APP【it’s on me】電商平台購買無條件搭車金，贈生活秘書保證有車與即時客服方案，購買原價1,199元方案，享早鳥優惠1,000元；購買原價2,299元方案，享早鳥優惠2,000元，送100元搭車金，相當於打九五折；購買原價3,499元方案，早鳥優惠3,000元，送300元搭車金，相當於打九一折；優惠活動至3月1日止。