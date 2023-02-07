預售銷量腰斬、今年難樂觀 預售案得端牛肉吸客

去年下半年房市吹冷風，據預售實價揭露，從去年5月起，連續7個月的預售揭件數都跌破7千件，若與2021年9-12月旺季相較，預售交易量更是腰斬，專家指出，預售換約未來將走入歷史，預售市場也將轉為自用當道的市場，短期景氣面對劇烈改變，預售案勢必得推出優惠活動吸客。

信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，2021年9~12月房市受資金行情、通膨等利多刺激，房市買氣暢旺，平均單月預售揭露的件數可達1.2萬件，不過2022年下半年房市吹冷風，更較2021年下半年旺季腰斬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場投資退場後，又遇上景氣開始進入盤整修正階段，短期預售市場將只剩下自用客層，面對景氣突然的劇烈改變，預售案勢必得端出更多的牛肉才能吸引消費者，包括送冷氣等家電，或者推出精裝修的住宅產品，讓消費者可以連裝潢都一併申請房貸，吸引更多自用客購屋，不過以現在預售案買氣疲弱，一旦時間拉長，可能會導致部分個案出現讓利搶客的狀況。

統計顯示，去年9~12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近7個月則件數都不到7千件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，當期六都除了台北市外，一個月成交的戶數都超過1千件，桃園和台中市甚至超過兩千件，不過景氣見高後下滑的速度相當快速，11月六都預售揭露的件數全數跌破一千件，尤其是科技業投資題材快速退燒的南二都，衰退幅度相對更為顯著。