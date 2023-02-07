iRent爆發個資外洩 新北市交通局：最高可開罰9萬元

iRent爆發個資外洩事件，交通部公路總局於第一時間派員進行行政檢查。新北市交通局表示，如經中央主管機關認定iRent違反個資法，交通局則可據此認定業者營運管理失當，並依《新北市共享運具經營業者管理自治條例》開罰，最高可開罰9萬元。

交通局綜合規劃科科長吳政諺說，交通局於1月31日第一時間得知事件發生，隔天上午就立刻通知並續發文給iRent公司要求說明，並於2月4日派員前往督導。

交通局表示，iRent公司於新北市投放車輛提供市民共享運具服務，應負起完善保護用戶個人資料責任；目前中央主管機關刻針對用戶個資外洩事件進行調查，若認定iRent違反個資法予以裁罰外，交通局則可依新北市共享運具經營業者管理自治條例，認定業者營運管理失當，最高可開罰9萬元。

另外，民眾如有遭受個資外洩發生權益損失或消費糾紛，可提供相關事證資料，市府將協助函請中央主管機關裁處，並協請消保官協助，維護民眾權益。

有關消費爭議可洽詢本府消保官室，電話(02)29603456分機5137-5142。或於上班時間(不含午休)撥打全國消費者服務專線1950，就會直接轉接至所在地縣市政府消費者服務中心，亦可洽交通局協助（02）29603456分機6952-6972。