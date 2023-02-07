大坪數不好賣？京懋范秉豐打造「訂製生活宅」售出千戶

繼房地合一2.0上路，平均地權修正條例也三讀通過。京懋建設執行長范秉豐表示，台灣房地產市場短期投機商品已成絕響，自用換屋型產品將是市場主流，誰能滿足自住型換屋客層，誰就能在市場持續茁壯成長。

他表示，京懋建設創立之初，即發現少子化、老年化及舊屋當道，未來必然面對的是自住、換屋為主流的市場，一路走來以「房間不必多、空間不能小」為產品規劃主軸，近年提供「訂製生活感」的換屋型商品，更是獲得自住客肯定。

以京懋建築個案來說，近年推出京懋頤和、京懋睿和與京懋敦和，皆為60、70坪，乃至百坪以上換屋型產品，這些個案在兩年時間總共售出三百多戶的房子，然而，交屋前中途換約戶數僅有7戶，占整體銷售比例的2％。

另外，上述個案中，客戶提出工程變更比例達8成5，從小處的機電插座位置更動，到衛浴的升級都有。兩項數據充分顯示，購買京懋房子的客戶，很少是追隨市場短線投資的行為，高達98％的非換約客，都是具有實際自用、換屋需求的客戶。

范秉豐表示，京懋房子吸引自用換屋客，原因很簡單，因為京懋的房子，從一開始的規劃與定位，設定對話的族群即是「自用客」而非「投資客」，京懋打造的不是順應市場的商品，而是在於提供「訂製生活感」的換屋型商品。

像「京懋敦和」與即將公開銷售的「京懋泰閤」，京懋提出「沒有陽台的客廳」規劃思維，比起將景觀陽台規劃在客廳外的傳統作法，京懋的規劃思維提升建築室內空間與周邊環境的連結度。

又如在京懋廚房的空間訂製中，預先規劃了開放空間尺度、中島、櫥櫃配套與生活場景，讓京懋住戶的親友來訪時，主人與客人可以圍繞著島台，一邊切點水果、泡壺熱茶，一邊暢聊，取代了過往客人乾坐在客廳，而主人關在廚房面壁料理，端盤子忙進忙出的景象。

范秉豐表示，從成立以來，就以換屋型商品為定位的京懋建設，走過了11個年頭，迄今為止，已售出超過一千戶「自用型」住宅，這些高自用率客戶的反饋，讓京懋打造更貼近生活的訂製生活感住宅。