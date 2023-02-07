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疫後航太需求增溫 長榮航太趁勢在3月底前上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航太3月底前要上市，董事長黃南宏看好後市發展
長榮航太3月底前要上市，董事長黃南宏看好後市發展

長榮（2603）集團旗下的長榮航太（2645）目前資本額為35.28億元，去(2022)年前三季EPS已達4.07元，將於2023年3月上市。長榮航太以維修(MRO)業務為根本、製造業務為成長動能，三大轉投資事業亮眼，長期營收及獲利可期。

長榮航太去年全年營收118.47億元，年增23.19%，2021年EPS 2.50元， 2022年前三季4.07元，在疫情期間大部分飛機維修業者都是虧損狀況，不過長榮航太因為有為數可觀的貨機客戶，表現相當突出。隨著疫情需求爆發，營收狀況可觀大幅好轉。

長榮航太也轉投資未來前景可期的相關事業，包括與美國GE合資的長異發動機維修公司，美國Spirit Aerosystems合資的長銳航材公司，以及與艾姆勒車電與匯鑽科技合資的長鑽科技三家公司，主業務業分別為GE發動機維修、複合材維修以及電動車用零組件表面化學處理。

法人就指出，零組件製造需求隨疫後復甦爆發：航太零組件需求隨疫後復甦而爆發，然因全球航太供應鏈因缺工問題，波音和空巴產能受限，間接影響台灣航太公司尚未能看到零組件業務疫後爆發性成長。

法人看好長榮航太製造業務(占 1Q 3Q22 營收 20%) 2H23-2024 年，供應鏈情況改善後將大幅成長，營收主要來自搭載於窄體機的 Leap 引擎。且製造業務因成本結構持續改善，於 3Q22 已由虧轉盈，在營收規模擴大及製造效率提升下，製造業務毛利率可持續提升。

三大轉投資事業亮眼可期：長榮航太轉投資事業包含長異(持股 49%)、長銳(持股 49%)及長鑽(持股 35%)。1Q-3Q22 轉投資事業占獲利比重達 8.3%。長異主要業務為發動機零組件維修及銷售，長銳以發動機整流罩零組件維修為主，長鑽則專攻電動車用零組件表面處理業務。長異及長銳皆可受惠航空業復甦成長，使得長榮航太從前端的維修及製造延伸至後端售後服務。長鑽雖目前還處於起步階段，然電動車市場未來發展可期。

長榮航 航太

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