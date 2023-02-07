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民團控聯手緬甸軍政府「派軍進廠」威脅員工 寶成回應了
民團指控，全球最大製鞋公司寶成國際集團緬甸廠2000多名勞工去年10月發動罷工，要求加薪，未料寶成卻直接通知緬甸軍隊進入廠區監視、威脅工人，更惡意解僱工會成員。對此，寶成表示，一向遵循法令，指控與事實不符。
民團今舉行記者會，抨擊寶成聯手緬甸軍政府打壓工人的作為讓台灣蒙羞，但寶成表示，記者會提及寶成的相關敘述與事實不符，寶成向來尊重並支持員工結社自由的權利，同時遵循營運當地相關法令規範。
寶成也說，處理所有員工薪酬、福利以及人事等事項均依當地相關法令規定辦理，記者會宣稱的軍政府、反政府這些政治議題，沒辦法評論更不可能介入。
但寶成也強調，旗下緬甸廠區營運正常，對整體財務與業務亦無重大影響。
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