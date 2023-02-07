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民團控聯手緬甸軍政府「派軍進廠」威脅員工 寶成回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
清潔成衣運動東亞聯盟、青年九五聯盟今召開記者會，批評寶成國際集團（Pou Chen Group）解僱參與罷工的工人，並與緬甸軍政府合作打壓工人是國際醜聞。記者葉冠妤／攝影
清潔成衣運動東亞聯盟、青年九五聯盟今召開記者會，批評寶成國際集團（Pou Chen Group）解僱參與罷工的工人，並與緬甸軍政府合作打壓工人是國際醜聞。記者葉冠妤／攝影

民團指控，全球最大製鞋公司寶成國際集團緬甸廠2000多名勞工去年10月發動罷工，要求加薪，未料寶成卻直接通知緬甸軍隊進入廠區監視、威脅工人，更惡意解僱工會成員。對此，寶成表示，一向遵循法令，指控與事實不符。

民團今舉行記者會，抨擊寶成聯手緬甸軍政府打壓工人的作為讓台灣蒙羞，但寶成表示，記者會提及寶成的相關敘述與事實不符，寶成向來尊重並支持員工結社自由的權利，同時遵循營運當地相關法令規範。

寶成也說，處理所有員工薪酬、福利以及人事等事項均依當地相關法令規定辦理，記者會宣稱的軍政府、反政府這些政治議題，沒辦法評論更不可能介入。

但寶成也強調，旗下緬甸廠區營運正常，對整體財務與業務亦無重大影響。

寶成 緬甸 罷工

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