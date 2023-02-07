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新竹預售飆近8字頭 成屋轉售狂賺9成、1600萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹示意圖。圖／住宅週報提供
新竹示意圖。圖／住宅週報提供

央行升息、內政部修法平均地權條例，中南部房市明顯熄火，但新竹還在創高。實價揭露，竹北高鐵特區「極上惠友」22樓戶11月以每坪71.3萬轉手，為竹北首見7字頭，屋主以1,811萬買入，3,458萬元賣出，5年帳面獲利達1,600萬、91%。

另外，新竹市關埔重劃區預售案「富宇天雋」頂樓去年12月以4,280萬交易，每坪79.4萬元，新竹房價距8字頭大關僅一步之遙。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，受惠科技業亮麗獲利，竹科人員薪資大幅成長，積極置產，新竹地區這幾年房價以驚人速度上漲，從二、三字頭，短短二年來到四、五字頭，如今更進一步來到七、八字頭。

先前不少人擔心房價漲速如此凌厲，在央行升息、政策打炒房，將面臨沉重壓力，但由於竹科周邊精華區供給短缺，目前仍呈供不應求情況，因此雖然各地在去年下半年漲勢喊停，但新竹精華區仍持續上漲。

其中關埔重劃區近新竹科學園區，規畫佳，加上區內光武國中、關埔國小，為搶手學區，是新竹天龍人購屋熱門指定區域，也是新竹市房價常勝軍。

去年12月底交易的「富宇天雋」，位關埔重劃區慈雲路與埔頂一路口，地處黃金地段、加上交易戶為頂樓戶，而當地社區高樓層罕少釋出，因此成交一舉衝上近79.4萬元，另有兩戶分別位於8、12樓的成交單價，也達每坪77萬元。

江怡慧表示，目前新竹地區雖然成交量縮，但由於物件少，賣方姿態高，價格未見軟化，尤其是精華區，前兩年買入的人，目前轉手多有三到四成以上增值。

房價 重劃區

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