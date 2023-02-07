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航運業進入2月超級大淡月 3月是復甦關鍵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航運業進入超級大淡月，不管是貨櫃還是散裝船的業者都認為2月的貨量到目前為止都很淡，主要還是受到中國大陸放農曆假期，許多產業本周才剛開始正常生產，目前呈現沒有貨的窘境，不管是貨櫃還是散裝交投皆非常冷清，不過往年農曆年後都是這種情況，要看3月上旬復甦的情況才準確。

航運指數運價走軟，周一(6)日的BDI指數續跌達2%，指數收608點，近一個月來跌幅達46%，近一周跌幅也有10.5%，主要是受到市場交投冷清，各船舶運價持續走軟，中、大型的海岬型與巴拿馬型運價一路走低，指數急跌不只是千點不保，還跌到疫情前的新低點，來到2020年6月4日以來低點。

法人分析，2月市場不好，已經在市場預期之中，今年航運股逐漸回到常態也是許多投資機構的共同看法，今天國內的航運股表現相對平穩，長榮海運（2603）在平盤附近，陽明（2609）小紅、萬海（2615）還上漲1%，散裝船裕民（2606）、慧洋-KY（2637）也都是上漲走勢。

大型海岬型船舶指數BCI指數下跌10點，收419點，跌幅2.3%；巴拿馬型運價指數BPI指數下跌33點，收作907點，跌幅3.5%；輕便型的BSI指數下跌2點，收作680點，跌幅0.3%。

貨櫃輪這邊也同受到農曆年節過後，貨物量不多影響，SCFI貨櫃運價指數再度走跌，農曆年後第一周上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌22.86點至1,006.89點，週跌幅2.21%，千點關卡保衛戰相當辛苦，扣除農曆年休假期間一周未公布，指數連續4週下跌；跌幅也較農曆年前1月20日的跌幅0.16%擴大，其中歐洲航線跌破千美元大關。

航運業者普遍認為今年面臨三大挑戰，全球海運市場今年出現黑天鵝、白天鵝滿天飛，全球貨櫃輪及散裝船的運價已到「破盤價」，全球貿易疲弱、運價崩跌、新船激增，對於市場回升的時間點，第1季看淡，最快要第2季才有望看到曙光。

散裝船 航運股

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