培訓大學生種籽 富宇慈善基金會2023 MOVE募計畫啟動

培訓大學生種籽！富宇慈善基金會「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」，今年再度號召青年投入公益行動，透過在逢甲大學舉辦的3天培訓課程，募集願意移動且善於同理的學生夥伴，加入基金會的慈善工作行列。

「2023 MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」今年是第二年舉辦，內容規劃三場活動工作坊，與二場實務執行體驗活動，邀請「人生百味」共同發起人巫彥德、「平凡製作」創辦人暨創意總監黃銘彰、「大樹影像」工作室負責人林靜怡擔任講師，共同開設團隊溝通、企劃編輯、攝影技巧等課程。

期間也與社團法人台灣動物輔助活動及治療協會(台灣狗醫生協會)合作，讓青年有機會在理論基礎上，親身體驗公益單位的訪視行動，並完成編輯實作。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，「共好」是基金會的核心理念，「MOVE募計畫」的目的便是為了完善基金會對於支持單位的後續追蹤與關懷，同時增加青年參與公益的機會，歡迎所有對社會公益感興趣、具備使命感的學員加入。

張宇承強調，「MOVE募計畫」不只是募集人力，更是募集行動與感動，希望以微笑點亮更多微笑，共同改善社會環境和弱勢族群的生活。

「MOVE募計畫」暨去年舉辦第一屆培訓營後，有12位大學生獲邀成為富宇慈善基金會的正式合作對象，分別來自東海大學、暨南大學、靜宜大學、逢甲大學、勤益科大與中山醫學大學等校，去年底前總計訪視16場次，地點橫跨北部、中部及東部。

今年「2023 MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」後，也將有青年加入富宇慈善基金會工作團隊，一同投入公益工作。

「2023 MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」中，3位講師也分享工作經驗。「人生百味」巫彥德認為，維繫團隊的關鍵是喚起團隊成員的內在動力，重點在於溝通，特別是「非暴力溝通」。

「平凡製作」黃銘彰分享，唯有對世界保持好奇，才可能做出觸動人心的好內容；「大樹影像」林靜怡也鼓勵透過觀察同時把握時機，讓人們因你而看見美好。

張宇承說，從第一屆「MOVE募計畫」之後，陸續收到學生的正面回饋與後續舉辦的詢問，今年度「MOVE募計畫」報名人數超乎預期，業界講師帶來豐富的經驗分享，相信無論對學校課業或是未來求職，一定會有很大的收穫。