外國人去年買房破千棟 這城市成長一倍躍新熱區

根據內政部最新統計，去年2022年外國人來台買房1,191棟，比前一年減少8.2%，但跟房地合一1.0上路當年相比，大幅增加20%，取得建物面積更增加74%，土地取得筆數跟6年前相比則增加48%，面積增加6%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，在台購置不動產的外國人，不少為台商境外公司，取得不動產量體通常隨著我國市場景氣高低而增減，去年市場趨冷，但通膨壓力下，長期來看不動產價格還有空間，因此不動產所有權取得數量仍然優於2016年市場低點。

儘管去年外國人取得不動產數量創5年新低，但未出現大幅緊縮的情況。與2016年市場低點相比，以桃園以南表現為佳，其中桃園市建物棟數6年增加近一倍、面積增加10倍，為外國人買房新熱區。

分析原因，除了桃園市話題多、案量多，2016年的比較基期低也是大幅量增的因素，此外，桃園市外國人土地取得筆數比2016年房市低點高出1倍，土地取得面積大幅增加51%。

住商不動產桃竹苗區執行經理陸毅棋指出，桃園市建設議題多，有國際機場、機場捷運，航空城等，隨著疫情管制逐漸鬆綁，相關商機可期，且桃園市價格低於雙北，對有大面積建物或土地需求的台商、境外公司，桃園是相對理想的選擇。