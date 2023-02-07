外國人去年買房破千棟 這城市成長一倍躍新熱區
根據內政部最新統計，去年2022年外國人來台買房1,191棟，比前一年減少8.2%，但跟房地合一1.0上路當年相比，大幅增加20%，取得建物面積更增加74%，土地取得筆數跟6年前相比則增加48%，面積增加6%。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，在台購置不動產的外國人，不少為台商境外公司，取得不動產量體通常隨著我國市場景氣高低而增減，去年市場趨冷，但通膨壓力下，長期來看不動產價格還有空間，因此不動產所有權取得數量仍然優於2016年市場低點。
儘管去年外國人取得不動產數量創5年新低，但未出現大幅緊縮的情況。與2016年市場低點相比，以桃園以南表現為佳，其中桃園市建物棟數6年增加近一倍、面積增加10倍，為外國人買房新熱區。
分析原因，除了桃園市話題多、案量多，2016年的比較基期低也是大幅量增的因素，此外，桃園市外國人土地取得筆數比2016年房市低點高出1倍，土地取得面積大幅增加51%。
住商不動產桃竹苗區執行經理陸毅棋指出，桃園市建設議題多，有國際機場、機場捷運，航空城等，隨著疫情管制逐漸鬆綁，相關商機可期，且桃園市價格低於雙北，對有大面積建物或土地需求的台商、境外公司，桃園是相對理想的選擇。
郎美囡表示，受稅制影響，以及疫情導致交易流程難以流暢，外國人取得不動產數量未能創新高，不過從央行選擇性信用管制及平均地權條例修正案可觀察出政府打炒房重點在住宅市場，商用不動產相對具有優勢，近年租金水平逐年上揚，且台灣經濟發展穩健，若無巨型黑天鵝竄入，成交量應能維持平穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言