豐邑機構打造全齡住宅社區 積極導入多元樂齡資源

豐邑機構近期協辦社會局長者行動教室與「享齡健康力計畫」，為健康銀齡生活超前部署，成為第一個輔導旗下社區導入多元豐富社會局資源及樂齡行動教室的建設公司。豐邑希望能達到拋磚引玉的效果，致力實踐打造「在地老化」的全齡住宅社區。

長青行動教室是社會局結合里長、社區據點及其他社區組織，並邀請社區內長輩參與的課程，課程設計以健康促進課程、體適能課程設計為主，以維持長輩身體機能，進而延緩失智及預防失能。

豐邑機構協助旗下社區申請關懷據點，分別在北區以及西屯區建案社區導入長青行動教室課程，共18堂課，有40人參與。

其中，有位98歲的連爺爺，因為體力差，只能在社區庭園走動，根本無法參加外面的課程。長者行動教室把老師請來社區，帶著大家一起手作、唱遊、伸展律動。連爺爺直呼好有趣，笑得合不攏嘴，還帶來食物與飲料跟同學們分享。

「享齡健康力計畫」則是社會局與甘霖基金會主辦，要走入更多元的社區場域，為55歲以上中年跨入初老的族群，安排飲食、運動、習慣及人際四大面向課程。

豐邑機構參與協辦，將課程導入期下社區，在兩個社區辦理，共2班，12堂課，合計有50位社區住戶參加。課程主題有自癒力、飲食吃得對、運動、習慣牙口好、習慣多動腦以及人際交友互動等，住戶回饋反應相當熱烈。

參與住戶陳奶奶表示，退休後常常覺得體力大不如前，在社區經營豐生活看到開課資訊決定報名，學習怎麼吃得健康，上如何保養自己身體，真的很棒。另外一位住戶李先生也分享，課程有別於其他長者課程，55歲就可報名參加，在課堂上交到不少好朋友，老師教學很生動活潑，課後心情都愉悅起來。

豐邑機構社區經營豐生活襄理許宏良指出，在建設公司的號召下，社區管委會與物業公司比較願意一起共襄盛舉，也讓社會局可以走進不同場域的大門，推廣銀髮族健康生活概念，把資源導入社區，社區長者更加願意走出來上課學習及與人互動。

未來更計畫跟社會企業結合，導入國外長照課程與概念，使用樂齡健康促進教具，如桌遊、拼圖、彩繪藝術等，強化身體、認知與社會參與的功能，並使用先進的科技儀器設備，來幫長者評測健康狀況。

許宏良說，豐邑機構輔導旗下社區導入豐富多元的長青樂齡資源，除了居家環境舒適優雅、公共設施完善，最重要的是人與人之間的交流與互動、住戶間向心力的凝聚，帶給社區長輩、住戶們想不到的收穫與身心健康，更促進世代間的交流。