2023第一件好事！心靈嘉磐到一心育幼院陪伴孩子慶元宵

嘉磐慈善基金會秉持「心靈建築，以家傳家」的信念，由特助魏榕廷率領基金會員工，和以藝術彩繪豐富學員心靈的《Vision Art藝術空間創藝團隊》攜手，前往雲林一心育幼院舉辦「Happy兔gether萬盞燈火點亮幸福！」元宵節彩繪兔年花燈公益行動。

嘉磐慈善基金會期望藉由手作彩繪花燈、猜燈謎、吃元宵和傳藝天燈祈願活動的舉辦，陪伴育幼院孩子在充滿愛的氛圍裡，點亮溫暖和感動。

活動中，嘉磐同時捐贈5萬元，作為育幼院童的課輔基金，期望能拋磚引玉，為院童開啟更豐富多元的學習視野。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023年的第一件好事，從雲林一心育幼院展開。堅持造善不間斷的董事長魏嘉銘說，利他的品格是修養善行的根，善行義舉也是讓心靈更加富足的泉源。

實踐為孩子創造舞台的承諾，嘉磐慈善基金會將《小小畢卡索》創意繪畫競賽的優勝作品，設計成1,000份有故事的文創紅包袋和1,000份桌曆，送給貴賓好友、善心企業和基金會在全台資助的各課輔單位認養人，以公益推手之姿，期盼讓身處社會邊緣的弱勢孩童有機會獲得全方位的學習資源，或被更多有緣人資助認養。

「愛是一盞永不熄滅的燈！」3,000多個日子以來，從部落到高山，從漁村到非山非市的偏遠小校，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過5,989名孩童。魏嘉銘說，「我們以孩子喜歡的事為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。」

魏榕廷表示，疫情和戰火的肆虐，讓全世界都處在動盪不安的情境中，嘉磐今年特地規劃了Happy兔gether藝術花燈手作DIY和祈願天燈讓愛遠傳等元宵節公益行動，不僅為育幼院園區點亮溫暖，更期盼透過天燈的許願書寫，為全世界獻上祝福，並為生活在這片土地上的所有人們，傳遞無限的希望。

魏榕廷同時也勉勵育幼院的孩子，要不斷超越昨天的自已，甚至有一天也能成為翻轉手心的布施者。終究，每一個人只要願意多為他人付出一點點，那麼社會上的幸福將能無限擴大。

嘉磐成立15年來，始終秉持以心為主，以人為本的信念，致力打造一幢幢有靈魂、有溫度、能與人對話的「心靈建築」傳家名宅。

旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎榮耀，2021年以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎之後，嘉磐乘勝追擊，在台北、台中雙城聯手推出超越十年的未來建築。

無論是位於台北北投捷運站前，以「茶．禪．湯建築」定義的北投新案，或座落於松山信義特區即將落成的科技智能輕豪宅，都是令自住客引頸期盼的高規格豪宅建築。

值得一提的是，坐擁1,355坪大基地，攜手大師級建築團隊規劃的台中七期南側新案，以「與森態共美，與城市共好」的設計概念傳承嘉磐品牌DNA，受到市場高度關注。