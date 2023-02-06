快訊

不景氣衝擊！今年科學園區營業額有多慘？國科會預告了

懶人卡／志願怎麼填？「積木法」寫自述 112學測個申教戰守則一次看

2023第一件好事！心靈嘉磐到一心育幼院陪伴孩子慶元宵

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023年第一件好事，從雲林一心育幼院展開。嘉磐提供
嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023年第一件好事，從雲林一心育幼院展開。嘉磐提供

嘉磐慈善基金會秉持「心靈建築，以家傳家」的信念，由特助魏榕廷率領基金會員工，和以藝術彩繪豐富學員心靈的《Vision Art藝術空間創藝團隊》攜手，前往雲林一心育幼院舉辦「Happy兔gether萬盞燈火點亮幸福！」元宵節彩繪兔年花燈公益行動。

嘉磐慈善基金會期望藉由手作彩繪花燈、猜燈謎、吃元宵和傳藝天燈祈願活動的舉辦，陪伴育幼院孩子在充滿愛的氛圍裡，點亮溫暖和感動。

活動中，嘉磐同時捐贈5萬元，作為育幼院童的課輔基金，期望能拋磚引玉，為院童開啟更豐富多元的學習視野。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023年的第一件好事，從雲林一心育幼院展開。堅持造善不間斷的董事長魏嘉銘說，利他的品格是修養善行的根，善行義舉也是讓心靈更加富足的泉源。

實踐為孩子創造舞台的承諾，嘉磐慈善基金會將《小小畢卡索》創意繪畫競賽的優勝作品，設計成1,000份有故事的文創紅包袋和1,000份桌曆，送給貴賓好友、善心企業和基金會在全台資助的各課輔單位認養人，以公益推手之姿，期盼讓身處社會邊緣的弱勢孩童有機會獲得全方位的學習資源，或被更多有緣人資助認養。

「愛是一盞永不熄滅的燈！」3,000多個日子以來，從部落到高山，從漁村到非山非市的偏遠小校，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過5,989名孩童。魏嘉銘說，「我們以孩子喜歡的事為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。」

魏榕廷表示，疫情和戰火的肆虐，讓全世界都處在動盪不安的情境中，嘉磐今年特地規劃了Happy兔gether藝術花燈手作DIY和祈願天燈讓愛遠傳等元宵節公益行動，不僅為育幼院園區點亮溫暖，更期盼透過天燈的許願書寫，為全世界獻上祝福，並為生活在這片土地上的所有人們，傳遞無限的希望。

魏榕廷同時也勉勵育幼院的孩子，要不斷超越昨天的自已，甚至有一天也能成為翻轉手心的布施者。終究，每一個人只要願意多為他人付出一點點，那麼社會上的幸福將能無限擴大。

嘉磐成立15年來，始終秉持以心為主，以人為本的信念，致力打造一幢幢有靈魂、有溫度、能與人對話的「心靈建築」傳家名宅。

旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎榮耀，2021年以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎之後，嘉磐乘勝追擊，在台北、台中雙城聯手推出超越十年的未來建築。

無論是位於台北北投捷運站前，以「茶．禪．湯建築」定義的北投新案，或座落於松山信義特區即將落成的科技智能輕豪宅，都是令自住客引頸期盼的高規格豪宅建築。

值得一提的是，坐擁1,355坪大基地，攜手大師級建築團隊規劃的台中七期南側新案，以「與森態共美，與城市共好」的設計概念傳承嘉磐品牌DNA，受到市場高度關注。

育幼院 天燈

延伸閱讀

雅加達唐人街慶元宵 傳統布袋戲表演吸睛

桃園燈會慶元宵主燈秀吸睛 市府：開幕5天逾21萬人潮

有195年歷史全台僅有 花壇白沙坑迎燈排慶元宵

「台北燈會」今登場湧人潮 逾32萬人到訪搶拍花燈

相關新聞

去年貨運業大好，台灣港群貨櫃量卻不增反減，問題出在哪？

三年疫情對全球產業造成極大影響，但是對國際貨運（包括海運貨櫃、散雜貨、航空貨運）業者而言，卻是百年難得的大商機。去年貨量雖不如2021年多，但貨櫃航商還是大賺，但台灣港群（包括基隆港、台北港、台中港、高雄港）為何貨櫃量不增反減？

國光生技今年國際代工訂單倍增 腸病毒疫苗前進東協

受惠於流感疫苗外銷東歐順利，國光生技今年國際代工訂單將跳躍式倍增，董事長詹啟賢透露，旗下安特羅腸病毒疫苗積極布局東協，已...

國產署標售都更分回宅 冠德羅斯福18戶捲土重來

財政部國產署公告今年首批都更分回宅標售案，共推出19戶，包括台北市中正區「冠德羅斯福」一舉推出18戶、萬華區「全坤威峰」...

台南房價漲到瘋狂 公寓年漲40%、大樓漲20%

樂屋網統計近一年六都公寓與大樓單價漲幅，其中以台南市的公寓與大樓漲最多，平均單價分別年增41.6%、23.7％，樂屋網指...

從基層做起打破刻板印象 廖英翔推動數位轉型稱霸業界

富士達保險經紀人提供最專業的服務，為客戶撐起保護傘，此次更榮獲《卓越雜誌》首次頒發的「卓越個人菁英獎」，獲獎人為富士達保險經紀人董事長特助兼台北一區部執行長廖英翔，同時也是富士達保險經紀人董事長廖學茂之子。

歌詩達郵輪6月重返亞洲恢復營運 「莎倫娜號」7月首次登台

隨著邊境解封，全球最大的休閒旅遊公司嘉年華集團旗下擁有純正義大利血統的郵輪品牌–歌詩達郵輪宣布6月全面恢復亞洲的營運，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。