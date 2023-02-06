豐興廢鋼連三漲 型鋼大漲800元
豐興（2015）6日新盤價，廢鋼每公噸調漲200元、已連3漲，鋼筋平盤，型鋼反應原料成本上升大漲800元。另豐興公告1月合併營收21億元、年減34%，主要受上月元旦以及春節長假上班天數驟減影響。
豐興經理莊文哲表示，近期國際原物料行情漲跌互見，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼漲至420美元，澳洲鐵礦砂由每公噸129.45美元下修至126.35美元。
豐興業務會議決定，國內廢鋼收購價每公噸再漲200元、基價1.26萬元，型鋼漲800元、表價每公噸2.76萬元，鋼筋持平為2.12萬元。
此外，豐興公告1月合併營收21億元、年減34%，主要受上月上班天數驟減影響，隨著天候回溫，基礎建設啟動，營收獲利有望逐月增漲。6日豐興收盤70.6元、跌0.4元。
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