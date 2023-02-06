安特羅腸病毒71型疫苗第2季上市 第一年銷售衝15萬劑

安特羅（6564）總經理張哲瑋今（6）日表示，該公司腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）日前取得藥證，預計第2季正式上市出貨，鎖定兩個月至12歲以下的兒童市場，第1年出貨目標15萬劑以上；安特羅也正在布局東南亞及中國大陸市場，未來將搶攻亞洲每年逾2,000萬劑的嬰幼兒市場商機。

國光生技（4142）集團今日舉行春酒，子公司安特羅腸病毒71型疫苗在免年新春報喜，取得台灣第一個本土自主研發量產成功的藥證，國光董事長詹啟賢表示，1998年4月台灣爆發腸病毒時，他擔任衛生署署長，安特羅腸病毒71型疫苗歷經13年、耗費15億元，如今獲衛福部食藥署（TFDA）審查通過取得藥證，「對我而言是感情上的交待，有如釋重擔的感覺」。

詹啟賢表示，安特羅的腸病毒71型疫苗與目前已上市及正在開發中的同類產品比較，只需打兩劑、副作用少、劑量小，對兒童接種者來說非常友善。

張哲瑋表示，腸病毒疫苗預計今年第2季在台灣出貨，鎖定出生兩個月至12歲的兒童市場，預計今年將生產15萬劑，將以自費市場為主，預估今年營收貢獻上看3億元，公司有望在明年轉虧為盈。此外，安特羅預計在今年第3季送件申請掛牌上市。

安特羅腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程，目前已進行上市前準備工作，預計第1季完成生產及檢驗，初估出廠價約1,500至2000元。

針對海外市場，張哲瑋表示，腸病毒疫71型疫苗目前也在越南進行三期臨床試驗，預計6月完成收案，並與越南國營最大疫苗公司簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，目前估計在2025年上市。

張哲瑋表示，安特羅腸病毒疫苗已取得清真認證，進入東協市場將具優勢，目標更鎖定一年超過2,000萬劑的亞洲嬰幼兒市場，下一步將策略布局中國大陸市場。