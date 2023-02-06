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台南房價漲到瘋狂 公寓年漲40%、大樓漲20%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

樂屋網統計近一年六都公寓與大樓單價漲幅，其中以台南市的公寓與大樓漲最多，平均單價分別年增41.6%、23.7％，樂屋網指出，台南市近幾年房價漲幅速度遠超過其他五都，但隨著利多出盡，房市趨冷，短期內房價恐怕很難再持續大幅增值。

統計顯示，台南市的公寓從2021年每坪10萬元，2022年已經成長到每坪14萬元，漲幅高達41.6%，是六都最漲幅最多的住宅產品，其次是台南市的大樓，每坪16萬元成長到20萬元，漲幅也有23.7%，第三名是高雄市公寓漲幅21.2%，漲幅最低的是台北市的大樓跟公寓，分別只有4%跟6.2%的漲幅。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，台南市近幾年在南科等利多加持下，新大樓如雨後春筍般接連冒出，整體大樓均價起飛，連帶著老舊公寓的價格都跟著水漲船高，房價漲幅一直遠超越其他5都。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網

依據內政部住宅價格季指數顯示，台南市從108年第2季指數來到104.67，超過其他五都後，就一直穩坐六都冠軍，直至目前111年第3季，台南市指數139.21仍是六都最高。

至於高雄市公寓，因高雄房價基期較低，可漲空間多，漲幅自然也較大，尤其在三民、苓雅、鳳山等交易熱絡的區域，部分精華地段的老公寓單價，還能與外圍的新大樓比肩。

洪安怡指出，公寓坪數比電梯大樓更實在，以同樣的需求空間來說，公寓需要購買的坪數較小，同時壓低總價門檻，因此一直以來都頗受小資族青睞，不過近期房市吹寒冬，短期內房價要持續大幅增值也不容易，建議買方還是回到自身需求進行評估。

房價

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