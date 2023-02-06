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政院：玉井農產冷鏈物流中心 預計明年四月完工啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁今（6）日指出，玉井農產加工及冷鏈物流中心今日能夠順利開工動土，並預計明年4月完工啟用，鑑於新冠肺炎爆發後，台灣中小企業及農業等各項產業均受到衝擊「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，除了規劃照顧中小企業、攤商及弱勢族群外，同時也將編列經費強化農業基礎設施，照顧農漁民權益。

陳建仁今天前往台南市出席「玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程動土典禮」時表示，玉井農產加工及冷鏈物流中心今日能夠順利開工動土，並預計明年4月完工啟用，均有賴中央、地方及立法院等三方共同合作促成，包括在座的郭國文立委及賴惠員立委，在立法院積極爭取相關預算，而台南市政府在行政院編列預算後亦儘速執行，展現行政效率。此外，行政院農業委員會也積極推動水產品冷鏈建設，規劃在台南將軍漁港附近建置智慧水產冷鏈物流中心，在在皆顯示政府非常關心臺灣農業發展。

陳建仁指出，台灣農產品品質享譽國際，他的二姐長年定居日本大阪，當接獲台灣芒果及鳳梨能夠外銷至日本的消息時，她瞬間感動落淚，因為她已許久未品嚐到來自臺灣的芒果及鳳梨，而她的日本友人也對台灣水果讚譽有加。陳建仁進一步表示，台灣水果必須符合日方規定，才能出口至日本，因此擁有完善的冷鏈物流體系及農產加工處理過程至關重要，農產品出口品質如良好，就是台灣的光榮與驕傲，因此請中央及地方持續共同努力打拚。

陳建仁也提到，鑑於新冠肺炎爆發後，台灣中小企業及農業等各項產業均受到衝擊，因此在預算規模高達3,800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，除了規劃照顧中小企業、攤商及弱勢族群外，亦規劃全民普發現金6千元，讓全民共享經濟成果，同時也將編列經費強化農業基礎設施，照顧農漁民權益。並請農委會妥善規劃設計相關措施，除了加強農漁民補助、農水路及灌溉設施改善外，更要讓台灣農業發展更好，並盼立法院儘速通過疫後特別條例及特別預算案。

最後，陳建仁表示，他母親是台南人，今日前來台南，如同回到故鄉一樣，看到台南市長黃偉哲、在地立委及議員如此照顧台南鄉親，他不僅深受感動，也與有榮焉。而政府的使命就是要照顧農民，照顧每一位民眾，讓大家都能賺大錢、生活美滿、家庭和樂，因此希望未來政府與民間一起努力打拚，讓台灣農業更臻完善，進一步讓全世界看到台灣農業成為台灣之光，並紛紛購買品質最佳的台灣農產品。

農業 陳建仁

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