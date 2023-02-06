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騰輝1月營收3.6億元、月減7.2% 春節長假效應影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

騰輝電子-KY（6672）今（6）日公告2023年1月營收約3.6億元，較去年12月減少7.2%。公司說明，主要受到1月春節長假工作日減少，整體營收受影響。軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上並未受影響，長期以來持續終端認證及積極佈局，今年已獲得海內外新市場訂單需求，將為業績帶來新貢獻。

公司提到，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望未來，戰爭、通膨等不確定性因素仍存在，但隨着放緩升息腳步、大陸解封，供應鏈將更趨穩定。後疫情時期，旅遊及商務飛行需求大增，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，增進了軍工航太發展利基，公司專注開發特殊材料應用市場，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，讓公司整體獲利表現值得繼續期待。

營收 疫情 半導體

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