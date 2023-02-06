騰輝1月營收3.6億元、月減7.2% 春節長假效應影響

富士達保險經紀人提供最專業的服務，為客戶撐起保護傘，此次更榮獲《卓越雜誌》首次頒發的「卓越個人菁英獎」，獲獎人為富士達保險經紀人董事長特助兼台北一區部執行長廖英翔，同時也是富士達保險經紀人董事長廖學茂之子。

2023-02-06 14:00