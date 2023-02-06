華航小小機師體驗營 助童開心FUN寒假
華航（2610）今（6）日首次與台灣原聲教育協會合作，邀請原聲童聲合唱團超過 30 位孩童參加「華航小小機師體驗營」，讓小朋友們一窺機師訓練的箇中奧秘，體驗模擬飛行的臨場感，寓教於樂。隨著疫情解封，華航投身公益不間斷，關心偏鄉學童，落實企業公民責任，回饋社會及社區。
台灣原聲教育協會於 2008 年成立，設立「台灣原聲音樂學校」致力於南投縣信義鄉原住民學童教育，並成立「原聲童聲合唱團」，秉持「用合唱培養孩子信心，用教學彌平學習弱勢」的精神，幫助部落的孩子，改變自己的人生。
華航邀請原聲童聲合唱團北上，活動當日由現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，分享機師工作趣事，而「模擬機體驗」更是備受期待，讓鮮少有機會接觸航空產業的小朋友們進入模擬駕駛艙親身觀摩，開拓不一樣的視野。
此外也安排孩童們參觀緊急逃生訓練設備、客艙訓練設施及華航博物館等，現場互動熱絡，氣氛融洽，留下難能可貴的寒假回憶。
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