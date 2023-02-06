林莊淨水場遭土石流淹沒 台水：明日完成緊急供水工程

受近日東北季風影響，台灣東北角連日大雨，新北市金山區台2甲線4公里處，於5日晚間發生大規模土石坍崩意外，台水林莊淨水場遭土石淹沒，相關設備嚴重受損，全場已無法出水，預計明（7）日將完成緊急供水工程。

台水於5日22時30分成立緊急應變小組，並在第一線同仁努力下，當晚23時即將林莊淨水場供水轄區切換為中幅淨水場支援因應，以降低民眾用水衝擊。

台水董事長胡南澤於今（6）日上午9時前往一區處聽取災損報告及掌握現況，指示由本公司副總經理率隊進駐前進指揮所統籌調度各項搶修物資及供水調度事宜。

林莊淨水場供水區目前已改由中幅淨水場調節供水，惟尚有高地用戶約300戶暫以水車協助送水，緩解民眾用水之急。

台水已設立五處臨時加水站供民眾取水使用，分別為六股里的頂六股3號活動中心前面；清泉里的法鼓路118號廟前面廣場；五湖里的自強路20號、南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場；美田里的文化二路2號金山高中。

搶修期間民眾若有用水疑慮，請撥打台水24小時免費客服專線1910或第一區管理處萬里金山營運所02-24922415洽詢。