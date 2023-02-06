台灣燈會的藝術饗宴 就在士林、南港、大同燈區

「光源台北 — 2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行（2月1日至4日除國父紀念館中央展區不開放外，光、源、未來展區進行試營運、12行政燈區於2月4日齊點燈），本次燈會期間，在燈會主展區之外，臺北市各設有「十二行政燈區」，結合在地民間宗教、企業、學校團體資源共同創作，打造「自然生態」、「人文特色」、「文化藝術」及「宗教民俗」四大主題燈區，各具主題亮點。

士林、南港、大同燈區以文化藝術為主，邀請藝術家探索藝術創作可能性。士林燈區就位在台北表演藝術中心戶外空間，懸吊30組光源圖像，構成圓型直徑約7.5米的聲光表演裝置，透過燈光連續的流動與閃爍，如同定格動畫(Stop Motion)，呈現影像動態效果。展場將呈現光兔飛躍、奔跑模樣。這是呼應北藝的藝術特色，運用表演藝術中的舞蹈做延伸發想，進而延伸出「舞動」以及「藝術」兩個主軸，千萬不能錯過如此特別的藝術饗宴。

相對於士林，南港燈區就位於台北流行音樂中心，同樣也是運用北流的建築，以「港動兔兔．閃耀北流」為主題的光雕秀，投影在北流文化館的建築牆面，融合科技投影、音樂、藝術等元素，於每晚6至10時定時撥放，同時文化館兩側的行道樹也掛上閃閃樹燈，在靜謐悠悠的夜晚一同漫步。

大同燈區也是相當有在地特色的燈區，位在大稻埕迪化街區，串聯以求姻緣聞名全台的霞海城隍廟，推出滿滿的幸福與愛情元素，將大稻埕永樂廣場、大稻埕公園及迪化北街十連棟，妝點為「心願燈區」、「心心相映燈區」、「幸福織樹」等三大展區，還結合年貨大街的福氣萌兔、共創燈籠，讓新年歡樂幸福氣氛延續到年後，想要愛愛愛不完、天天月月年年幸福到永遠，歡迎大家一起來大同燈區看花燈、遊街區、拜月老。