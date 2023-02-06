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各地公寓漲幅狠甩大樓 台南年飆4成、六都第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南街景。記者游智文／攝影
台南街景。記者游智文／攝影

樂屋網統計六都公寓與大樓單價近一年漲幅，結果發現，台南市公寓從2021年每坪10萬，2022年成長到每坪14萬元，漲幅高達41%，是六都最漲幅最多的住宅產品。

其次是台南市的大樓，每坪16萬元成長到20萬元，漲幅也有23%。第三名是高雄市公寓漲幅21%，第四名為台中市公寓20%，第五名則由桃園市公寓、台中電梯大樓，高雄電梯大樓以17.7%並列。

觀察六都，除新北市外，包括台北，桃園，台中，台南，高雄都是公寓漲幅高於大樓。樂屋網調研中心經理洪安怡表示，六都大樓房價近年急漲，平均總價都已突破千萬，許多人預算有限只好轉買公寓，帶動公寓價格明顯上揚。

其中台南市近幾年在南科等利多加持下，新大樓如雨後春筍般接連冒出，整體大樓均價起飛，連帶著老舊公寓的價格都跟著水漲船高，房價漲幅一直遠超越其他5都。不過隨著利多出盡，房市趨冷，短期內房價恐怕很難再持續大幅增值。

至於高雄市公寓，洪安怡指出，高雄房價基期較低，可漲空間多，漲幅自然也較大，尤其在三民、苓雅、鳳山等交易熱絡的區域，部分精華地段的老公寓單價，還能與外圍的新大樓比肩。

洪安怡說，公寓坪數比電梯大樓更實在，以同樣的需求空間來說，公寓需要購買的坪數較小，同時壓低總價門檻，因此一直以來都頗受小資族青睞，不過近期房市吹寒冬，短期內房價要持續大幅增值也不容易，建議買方還是回到自身需求進行評估。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網

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