美時取得腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議

美時（1795）今（6）日宣布，美時與Unicycive Therapeutics公司簽訂獨家授權協議，將由美時取得在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb（lanthanum dioxycarbonate）的權利。

美時表示，Unicycive是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法。美時製藥總經理Petar Vazharov表示，美時與Uniycive的合作，顯示美時持續努力在為慢性病患者提供新的治療選擇。

腎臟病是美時的重點治療領域之一，美時集團的子公司Alvogen Korea在Kalimate、及紅血球生成素等生物相似藥等旗艦級產品助持下，一直佔據主導地位，為腎臟病市場貢獻超過3,000萬美元的年銷售額。Renazorb的加入有望為韓國治療性腎臟病（CKD）患者提供更高的臨床價值。

Unicycive執行長Shalabh Gupta表示，非常高興能宣布Renazorb在亞洲建立第二個合作夥伴關係，並很榮幸能與全球知名製藥領導者美時合作。相信此次合作能為 Renazorb在韓國市場進一步的開發和商業化，奠定最佳基礎。

美時表示，Renazorb是第二代以鑭（lanthanum）為基礎的磷酸鹽結合劑，用於治療CKD。相較於現有其他產品，該藥物運用了奈米技術縮小藥錠尺寸，減少了用藥數量並改善適口性，提高患者依從性和疾病管理效果。