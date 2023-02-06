轉運站房市夯 桃園長庚一坪漲10萬、這站翻一倍

台灣房屋統計實價資料指出，桃園除了捷運周邊，市內6個國道客運轉運站房價也明顯上揚，其中已營運的兩處國道客運轉運站，長庚轉運站新成屋均價自2018年28.8萬元，漲到2022年的38.7萬元，漲幅達34%。

經國轉運站2018年動工時，新成屋每坪平均單價26.9萬元，2022年均價已達35.9萬元，4年來漲幅也達3成3。

中古屋方面，則以目前規劃中的八擴重劃區豐德轉運站周邊漲最多，從12.3萬元漲至23.9萬元，漲幅將近一倍。

台灣房屋集團趨勢中心江怡慧表示，一個地區決定設置轉運站，象徵著當地人口有著大量交通需求，若充分利用轉運站的人流加持，結合當地基礎建設，商圈聚落便能發揮交通便利優勢，不斷吸引民眾移居，強化當地的不動產需求，讓房價隨著剛性買盤成長水漲船高。

2022年底啟用的長庚轉運站，新成屋平均單價從2018年28.8萬元，推升到38.7萬元，平均一坪多了近十萬元。周邊中古屋房價也從2018年的27.1萬元，來到2022年每坪32.5萬元，價格有2成的漲幅。

台灣房屋長庚直營門市店長林士涵表示，該轉運站位在長庚商圈內，有機捷A8站和國道加持，並與2021年A9旁於啟用的新北林口轉運站相輔相成，交通便捷性大為提高。

林士涵指出，林口龜山地區一直以來，都是雙北都心民眾往外移居的第一站，且當地鄰近林口工業區、華亞科技園區，提供了大量工作機會，吸引人流，加上區段又有大型商場，商圈成熟，地區發展相當穩定，帶動房價明顯上漲。

經國轉運站新成屋漲幅也超過3成，台灣房屋經國特區直營門市店長王肇麒表示，經國特區受惠北北桃生活圈的成形，帶動當地人流，且提供雙北通勤族新的購屋選擇，經國重劃區有南崁溪水岸特色景觀，環境宜居，也是經國重劃區房價節節上升主因。

江怡慧表示，桃園市政府計畫分別於八德兩大商圈設置交通轉運站，其中大湳轉運站於去年8月動工，鄰近的東勇重劃區房價也隨利多彈升，其中中古屋單價成長幅度逾3成；新成屋行情也從2018年的23.2萬元，2022年已來到35.1萬元，漲幅超過了5成。

交通部計畫2028年完成增設大鶯豐德交流道，匝道口也將增設豐德轉運站，鄰近的八擴重劃區，2018年中古屋行情從原本的單價12.3萬元，成長至2022年23.9萬元，漲幅接近一倍；新成屋也從2018年的18.1萬元成長到24.8萬元，有近4成的漲幅。

台灣房屋八德區總經理孫育紳表示，從數據中發現，兩轉運站周邊房價可謂未演先轟動，主要是近年八德地區有大量的基礎建設，包括中央為了緩解車流增設國道二號出口，還有捷運綠線、捷運三鶯線、綠線中壢延伸線等捷運路線在此交會等。

另外市府也將桃園延平路打通延伸至八德和平路，並推動生活圈六號道路計畫，以及其他如社會住宅、運動中心、圖書館、桃漾館、桃寶館、八德埤塘公園及大湳森林公園等公共建設利多，兼具人口及環境發展，吸引人口移入。