經濟選書／規模化效應 洞察成敗關鍵

「規模化」已經成為一個流行但不精確的詞語，很常用於模糊的描述或指稱野心，而我們需要的是可以明確定義、有統一基準的方法。

《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力 》書封。天下文化／出版 一家蓬勃發展的小公司何時可以開設更多分店？一家科技新創公司要如何確知自己推出的是對的產品，或是產品合乎市場需求？對政策制定者來說，一個令人振奮的公衛示範計畫在全國推行成功的跡象為何…

本書是關於規模化的科學，探討為什麼有些構想會失敗，而有些構想能改變世界，以及如何讓每個構想都有最好的成功機會。成功和失敗與運氣無關。為什麼有些構想會失敗，有些能擴大，這是有意涵和道理的。

我們可以預見某些構想能規模化，某些則否。如果你選擇發展那些預期能夠規模化的構想，必然能夠累積財富並產生影響力。

大多數的人都認為能規模化的構想具有某個「萬靈丹」的特點，也就是某種特質讓人覺得「不容錯過」。這種想法徹底是錯的。沒有任何單一特點能讓人區別出這個構想特別具有成功規模化的潛力。

但可規模化的構想具備五個特質，也就是一個構想能否規模化的「關鍵特徵」，或是我所說的「五大攸關性命的指標」。我稱之為攸關性命的指標，因為在規模化之前需要評估一個構想是否可行、是否具有生命力，這些指標非常重要。缺少任何一個，都會使構想胎死腹中，再怎麼巧妙的構想都沒用。沒有任何一家公司或組織可以對電壓下降的問題免疫，就連Uber這樣成功的公司、美國政府（或任何政府）都一樣，更別提像葛瑞塔和梅森這樣立意良善的教育行政人員。

他們犯了一個極常見的錯誤，就是認為在一個地方行得通，在任何地方也都沒問題。這樣的後果影響深遠，也是為什麼防範電壓下降至關重要，打從靈感浮現，到推行計畫，甚至成功之後，都是如此。

但這本書不只是談電壓的損耗及規模化時如何避開電壓損耗問題。電壓效應是雙向的，因此我將勾勒在規模化時可以用來「提高電壓」的成熟技術，包括各種誘因、文化特點和經濟原則，這些技術不只能幫你擴大規模，更會讓你的影響力倍增。最後，本書將提供具體、循序漸進的指引，讓人得以去蕪存菁，將絕妙的構想揮發最大潛能。