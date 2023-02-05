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華新1月營收151億元 近五年最強

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華新麗華董事長焦佑倫（本報系資料庫）
華新麗華董事長焦佑倫（本報系資料庫）

華新麗華（1605）在資源事業新產能、不銹鋼銷售挹注下，營收異軍突起，1月雖然元旦加上春節長假造成工作天數大減，單月合併營收仍寫151.6億元佳績，呈年月雙增、年增達12.3%，為近七個月最高，創近五年最強1月，後市展望看俏。

法人分析，去年1月國際銅價落在相對高點，甚至一度突破每公噸1萬美元大關，比較之下今年元月銅價相對較差，銅價比去年同期價格差幅將近10%，但華新今年元月營收卻噴出，因此更受關注。

再者，華新於2018年元月營收高達243億元，創歷史新高紀錄，法人指出，主要是當月一次性認列大陸南京商貿地產銷售近百億元，若扣除此因素，華新今年元月營收應寫下史上最強1月。

在義大利CAS廠加持下，元月營收不畏過年工作天數大減，仍逆勢大增，法人指出，這也預告華新元月營收可能是今年低點，2月起備受期待。華新麗華上周五（3日）股價收54.2元、上漲0.2元。

法人分析，國際鎳價重回每公噸3萬美元，亞洲最重要不銹鋼供應廠印尼青山再漲出口報價、短期每公噸累漲逾100美元，不銹鋼漲勢明顯優於碳鋼，華新麗華基本盤紮實。

另一方面，全球電動車市場持續擴大，華新海外相關布局進入收割期，法人表示，華新過去兩年提前布局印尼鎳礦場，產能技術提升至直接生產電池用冰鎳階段，耗損大幅降低，除義大利CAS廠外，印尼旭日廠本季開始全產全銷，今年海外布局將大幅挹注營收。

上市企業主管指出，電動車產業「大軍未動，糧草先行」，電池上游業者搶相關料源態勢加劇，印尼鎳礦場戰雲密布。其中，鎳礦搶奪戰升等成「國家級」大戰，澳洲、中國大陸都大搶印尼鎳礦，而全球電動車大廠比亞迪、特斯拉、現代等，都積極赴印尼搶鎳礦，華新早已卡位印尼礦場有成，可望搭上此波電動車電池商機。

不銹鋼方面，金兔年伊始鋼鐵股活潑亂跳，不銹鋼族群第1季的靈活度更旺，尤其國際鎳價高檔盤旋，並重新站上每公噸3萬美元，鎳金屬近三個月大漲38%，最近一周漲5.5%，強盛氣勢不墜。

法人表示，大陸疫情全面解封後，國際權威機構預期大陸今年經濟成長至少4.5%起跳、上看6%，相關基礎建設啟動，用鋼產業大受鼓舞，華新麗華上游掌握鎳礦原料，不銹鋼盤線交易進到高峰，電纜產銷表現亮麗。

營收 印尼 不銹鋼

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