振興經濟！北市推中小企業貸款300萬元以內、半年補貼年息2%

國內疫情管制朝向開放，北市府今（5）日表示，整合相關資源投入各項有利企業、店家 活絡商機、擴展市場的具體作為，提出六大振興方案，包含「台灣燈會促銷活動」、「拓展國際市場」、「活化商圈市集」、「加值農業」、「促進觀光」、 「振興貸款」等措施，希望在短期內達到刺激消費、提振外銷，振興經濟目標。

北市府表示，隨防疫措施鬆綁，中央及北市府提出各項紓困、振興措施， 協助企業持續營運與提升民眾消費意願，臺北市各產業除住宿業、旅行及相 關服務業外，皆已恢復成長動能，預估2022年整體營業額將較2010年成長 10%以上。

其中「促進觀光」方案即是針對住宿業、旅行及相關服務業所提出之振 興措施，本府觀傳局規劃透過補助民間活動於臺北市辦理，預計吸引逾 20 萬人次之國內外人士參與，另外也提供國際會議、展覽及獎勵旅遊補助及票券贊助，吸引 MICE活動來本市辦理，帶來觀光效益。未來市府也將透過跨局處合作，結合觀光、文創景點及特色商圈資源，並研議與旅行社、旅宿業或飯店業者合作推出獨具臺北特色之旅行遊程，吸引國際觀光客及全台民眾遊玩臺北，促進臺北市觀光旅遊。

此外，配合台灣燈會睽違23年重回臺北市，北市府搶燈會商機，推出台灣燈會促銷活動。「2023 台灣燈會在台北」2月5日至2月19日正式展開，為行銷本市商圈，本市商業處除於東區商圈特色店家設置 43 件藝術入店作品，並邀請本市300間以上商圈店家成為特約店家，共同參與電子集章加碼抽獎活動，包含民間企業贊助，共計投入逾1,000萬元經費，以提振商圈商機;本府觀傳局也與超過100家旅館合作，提供住宿優惠方案或入住即享精美小禮，歡迎全台民眾一同來臺北遊玩賞燈，並留宿臺北。

另為因應海外市場需求減弱的衝擊，北市府產業局透過補助企業國外參 展、組團至海外市場拓銷、輔導企業運用跨境電商及推動數位展館等方式， 協助企業爭取外銷訂單，拓展國外市場。

在活絡商圈及市集方面，本市商業處今年將規劃辦理至少84場次的商圈活動，透過週週有活動帶動人潮商機;市場處也特別規劃市集擴大回饋行銷活動，2月1 日至 2月28日結合15處市(商)場、攤販集中場及地下街舉辦一系列好康活動，各式各樣的消費回饋，歡迎民眾一起來振興經濟賺好康。

為減輕中小企業資金借貸壓力，本府產業局將推辦「363 振興融資專案」， 針對臺北市中小企業融資貸款 300 萬元以內、提供6個月利息補貼年息2% 以及至少3個月的寬限期，2月中將開始受理申請，預估可協助200家企業取得2億元的資金。

北市府強調，產業的振興與經濟的提振是市府持續推動的工作，相關政策工具及推動作為有其連貫性與持續性，市府除在既有基礎上積極推動，必將依產業需求和經濟情勢，及時調整因應並持續精進相關做法，凸顯在地特色及創造產業優勢。而針對近期中央普發 6000 元現金方案，市府表示已進行相關配套規劃，將配合中央發放時程適時對外公布。