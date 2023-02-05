打炒房、通膨與升息 房市憂量價雙縮

《平均地權條例》成打房殺手鐧，加上經濟展望不佳、通膨等外部影響，2023年房市量價都將逐步收縮！政大地政系退休教授張金鶚指出，房市利空因素籠罩，預期未來房市價量都將逐步收縮。不動產開發公會也呼籲，房市景氣萎縮對中小建商影響大，呼籲政府放寬土地融資的管制。

「房市投機性需求受到打擊，但目前有錢人還是很多，所以投資性需求還是存在，」前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰受訪時指出，未來房市雖有量縮價跌的狀況，但因為台商回流帶動資金回流、政府前瞻計畫也將大量預算投入公共建設，台北或新北等精華地區的房價跌幅不大，尤其蛋黃區房價可能漸漸維穩。

立法院今年1月三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，為打擊房屋炒作行為，讓房屋回歸居住使用而非投資標的，主要修法要點包括「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「建立私法人購買住宅許可制」與「解約申報登錄」等。

買房時機指標走揚

根據中央大學台經中心最新發布的1月消費者信心指數，其中分項指標「未來半年購買耐久性財貨時機」指數回升至100點之上，水準轉為「偏向樂觀」，「購買房地產時機」的指標也走揚。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真也指出，因為國內經濟狀況持續趨緩，民眾實質經常性薪資也出現下降；貸款成本高漲，增加民眾買房成本；加上《平均地權條例》三讀通過，居住正義的議題將驅使政府對於房市政策持續採取動態性調控措施，尚無鬆綁的機會，都造成房市前景混沌不明的狀況。

價量都逐步收縮

政大地政系退休教授張金鶚也於臉書指出，房市從去年第四季出現明顯反轉變化趨勢，各地區銷售率明顯萎縮。然而，去年第四季房市反轉現象，尚未受到「平均地權條例」修法通過影響，此法案後續衝擊值得繼續關注。

未來房市發展，面臨通膨、土建融資金緊縮、金融市場震盪及平均地權條例修法三讀通過等不利因素，買賣雙方價格認知差距擴大。由於經濟展望持續下修，央行升息，平均地權條例修法上路，加上總統大選前哨戰干擾等利空因素籠罩，預期未來房市價量都將逐步收縮，業者與消費者都應審慎保守因應。

中小建商受重創

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全4日也於記者會表示，平均地權條例修法通過，今年房地產景氣必然萎縮，預計今年新成交量可能會較2022年減半，房市衰退對中小建商影響最大。

他指出，尤其在土地融資方面，最新法規規定，目前土融資要求18個月內要動工，但建案從購地至取得建照開始動工，都要經過許多冗長的行政程序，一年半內要動工並不容易，且如果建商沒有在一定期限內動工，銀行就要逐步收回貸款，讓中小型建商資金吃緊，成本增加，呼籲「政府鬆綁土融管制」。

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