桃園機捷房價飆、這站1年漲26% 專家：短線過快

桃園近年房市火熱，尤其是機場捷運站沿線，據元宏不動產加值服務平台統計，2022年桃園已通車機場線捷運站點，以體育大學站年漲26%居冠，其次青埔領航站及桃園體育園區站，分別年漲23%與13%，長庚醫院站與環北站年漲8%並列第四。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，桃園自2014年底升格直轄市後推出多項重大建設，地方政府也積極招商引資，在搭配良好的社會福利與較雙北更親民的房價下，不少無力負擔雙北高房價的購屋族紛紛選擇移居桃園。

其中，2017年通車的機場捷運沿線因為途經許多精華區，如長庚醫院商圈、環北站的海華商圈，還有A7重劃區、青埔高鐵特區等新興重劃區，因此成為許多購屋者買房的重點區塊。

以房價漲幅最大的體育大學站來說，就位於A7重劃區，該區塊被桃園市欽點為「下一個內湖科學園區」，加上房價較平易近人吸引大量首購族進駐，也帶動房價快速走高。不過，A7重劃區從5-6年前一開始推案的2字頭，到如今已有推案飆破4字頭，短線價格漲幅過快，建議購屋者在此買房要多看多比較，追價買房需更審慎。

至於房價年漲福分居二、三名的「領航站」及「桃園體育園區站」，位於近年桃園房市最受矚目的青埔高鐵特區。主要是青埔高鐵特區房價最貴的A18高鐵桃園站房價頻創新高，甚至已出現預售成交6字頭的驚人成交價，因此近一年帶動相鄰價格較便宜的A17領航站與有亞矽創新研發中心、交大生醫園區、冠德環球購物商城、棒球場等重大建設在附近的A19桃園體育園區站房價快速上漲。

去年房價漲幅並列第四的「長庚醫院站」與「環北站」則是桃園原本商圈機能就相當成熟的區塊，延續這幾年的房市火熱，依然相當受到購屋者青睞。