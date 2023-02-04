聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北大眾捷運公司前總經理沈志藏接桃園大眾捷運董事長
桃園大眾捷運公司今天上午開臨時董事會，通過新任董事長人事案，由台北大眾捷運公司前總經理沈志藏接任。
桃捷公司表示，沈志藏交通大學交通運輸研究所碩士，學經歷豐富，也在軌道專業領域具執牛耳地位，在台北巿的捷運路線擔起開疆闢土先鋒，曾服務於台北市政府捷運工程局，再到台北大眾捷運公司，一路參與台北捷運路線規畫建置、商場營運等工作推動，包括木柵、淡水、貓空纜車等捷運線通車營運都有他的身影，也曾投入貓空纜車風災搶修復駛工程。
沈志藏對桃園捷運線並不陌生，緣份聯結起於105年時出任桃園捷運機場線交通部的履勘委員。在台北大眾捷運公司先後擔任中運量運輸處長、事業部經理、供應部經理、副總經理、總經理，有厚實的軌道專業技能及經驗。
桃園巿長張善政相中沈志藏完備的軌道專業資歷，特別延攬到桃園大眾捷運公司擔任董事長，扛起營運的重責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言