台北大眾捷運公司前總經理沈志藏接桃園大眾捷運董事長

桃園大眾捷運公司今天上午開臨時董事會，通過新任董事長人事案，由台北大眾捷運公司前總經理沈志藏接任。

桃捷公司表示，沈志藏交通大學交通運輸研究所碩士，學經歷豐富，也在軌道專業領域具執牛耳地位，在台北巿的捷運路線擔起開疆闢土先鋒，曾服務於台北市政府捷運工程局，再到台北大眾捷運公司，一路參與台北捷運路線規畫建置、商場營運等工作推動，包括木柵、淡水、貓空纜車等捷運線通車營運都有他的身影，也曾投入貓空纜車風災搶修復駛工程。

沈志藏對桃園捷運線並不陌生，緣份聯結起於105年時出任桃園捷運機場線交通部的履勘委員。在台北大眾捷運公司先後擔任中運量運輸處長、事業部經理、供應部經理、副總經理、總經理，有厚實的軌道專業技能及經驗。

桃園巿長張善政相中沈志藏完備的軌道專業資歷，特別延攬到桃園大眾捷運公司擔任董事長，扛起營運的重責。