中油石化事業部新任執行長黃三泰 今日高雄舉行布達

中油公司石化事業部新任執行長黃三泰今（4）日由總經理方振仁南下高雄舉行布達，方振仁期許黃執行長發揮其長才，以工安、環保為最高指導原則，配合國家淨零減碳政策，落實石化事業部的轉型，帶領同仁開拓新的願景。

布達典禮現場座無虛席，來賓自四面八方前來祝賀，包含立委林岱樺、里政會主席洪進財，中油公司總經理方振仁也率領副總經理邱家守等公司高層、各處所處長與所長出席，勞工董事蘇士元及石油工會第一分會的幹部等也到場參與此盛會。

方振仁指出，石化事業部本身是操作單位，工安環保議題尤受外界矚目，儘管中油公司在設備、製程改善做了許多努力，但工安環保沒有最好只有更好，持續精進、持續改善，追求盡善盡美，且石化事業部緊鄰社區，安全的工廠才有安心的鄉親，也期許黃執行長持續做好敦親睦鄰，與地方維持良好雙向溝通，讓石化事業部朝向永續發展。

黃三泰表示，發揮組織力量是其首要工作，也是最困難的任務，雖非立竿見效卻影響深遠，組織要能夠不斷的新陳代謝創造活力，才能繼續向前邁進，利用組織的力量，才能夠完成公司要求的四安(工安、環安、資安、廉安)，在四安基礎上創造公司最大的盈利，就是事業部的目標。

黃三泰說，身在操作單位，石化事業部時常被外界放大檢視，只有用心踏實的完成工作，持續不斷的精進工安環保作為，才能爭取外界的認同，希望在石化事業部優良的傳統及全體同仁的認真打拼下，共同完成任務，再創美好佳績。

黃三泰民國77年進入中油公司服務，由基層工程師做起，經歷高雄煉油廠、儲運處及工安處等歷練，有豐富的操作、管理經驗，且任職期間善用他的專業知識，參與工場設備的試爐、督導設備管線的清查、地下管線的遷移等，優秀表現深受公司認同，升任石化事業部執行長可說是實至名歸。