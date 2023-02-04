Q4建案銷售慘！學者：假扮剛需的可分辨出來了
國泰房地產指數2022第4季指數發布，房產學者章定煊表示，調查顯示，去年第四季30天銷售率跌破10％，僅剩8％，代表投機性強的個案買盤幾乎完全凍結，自住買盤也僅是勉強賣得動而已。
他表示，之前每個個案都說靠剛性需求，不怕不景氣，現在雖然潮水才剛開始退，還不知道是誰沒穿褲子，但誰是真剛性需求，誰是假扮的，可以初步分辨出來了。
根據國泰房地產指數調查，去年第四季全國共推出233個建案，總戶數約2.6萬戶。開案30天平均銷售率，10、11、12月全部低於10%不及格水準，12月更掉到僅7.6%。其中30天賣不到一成的建案，占比近6成，和先前景氣好時，開案就賣三、四成情況，相差甚多。
章定煊表示，市場從去年2022第一季開始，就開始嚴重的價量背離。價大漲，30天銷售率大幅下滑。
尤其到了去年第三季，銷售率已經降到僅比10％多一點點的水準，也就是市場上某些投機性強的案子已經開始賣不動了，自住買盤的案子也僅能順銷而已。
到了第四季，終於支持不下去，30天銷售率跌破10％，僅剩8％，代表投機性強個案買盤幾乎完全凍結，自住買盤也是勉強賣得動而已，並導致短線格局上桃園、高雄直接打入價量俱跌的衰退組，台中新竹處於弱勢，台南新北勉強維持在價漲量穩的格局。
若與前一年同期，2021年第4季比較，趨勢上，除了台南一支獨秀，其他所有區全部落到待觀察。
章定煊表示，雖然一季數字不能將市場就此判死刑，但1月房市看起來表現不是太好，如果上半年都是如此弱勢的格局，房市可能就此形成頭部。接下來一陣混亂的總統大選，可能讓房市正式步入空頭。今年上半年，銷售率若還是維持在個位數，下半年大勢不妙。
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