TWICE周子瑜買下高雄這豪宅 原因揭曉

南韓女子天團TWICE成員周子瑜今年新春悄然在高雄置產，大手筆斥資約1億元買下農16特區雄崗建設指標豪宅建案「雄崗信義美術館」，建商低調證實，據知周子瑜買下此地房宅的原因，除建案規畫隱密、具人文氣質外，她媽媽投資的醫美診所就在對街，地緣因素吸引她入手。

現年23歲的周子瑜，赴南韓奮鬥10年，闖出名號，今天新春她返台與家人團聚，曾到平溪施放天燈，留下美麗倩影，另一起引人側目的事件，即是購入高雄一戶豪宅。

雄崗建設經理林濰低調證實，周子瑜農曆春節返鄉看屋，最後購入1戶高樓層房宅，價格與細節需待實價登錄揭露。

「雄崗信義美術館」位在高雄農16特區，是雄崗建設在高雄市區興建的指標個案，為地上33樓超高雙塔建築，總戶數98戶，坪數在118坪至230坪，採用中鋼構的SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，SPA室、泳池等公設一應俱全，其中2樓的「雄崗美術館」定期辦展，已成高雄藝文人士的重要據點。依實價登錄揭露，目前最高成交價單坪為53.7萬。