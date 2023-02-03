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遠雄集團捐贈400台斤蔬果 元宵送暖助等家寶寶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
安心蔬果箱裡包含有機蔬菜、地瓜、牛番茄和水蓮，因應個別的營養需求提供合適的新鮮蔬果。圖／遠雄文教公益基金會提供
安心蔬果箱裡包含有機蔬菜、地瓜、牛番茄和水蓮，因應個別的營養需求提供合適的新鮮蔬果。圖／遠雄文教公益基金會提供

遠雄文教公益基金會長期投入社會公益關懷，支持兒童發展教育，更贊助等家寶寶協會安心蔬果計畫。3日遠雄（5522）文教公益基金會號召集團志工，前往新北市五股的蔬果倉庫，參與蔬果包裝、清潔與整理，親手挑選並分裝400台斤的蔬果，於元宵節前夕親自將蔬果送至育幼院，與孩子共度元宵佳節。

台灣每年有超過600位嬰幼兒失去原生家庭，進入育幼院機構，這些孩子多來自脆弱家庭，多有嚴重過敏、過動症狀，蔬果是他們最天然的副食品及營養來源，但因蔬果易壞，容易因運送過程或保存狀況不佳造成損傷，致使捐贈不易，無法定時定量，不易成為捐贈給育幼院的必需品。遠雄文教公益基金會透過贊助等家寶寶協會安心蔬果計畫，讓育幼院的孩童們擁有豐富的水果資源，進而健康、安心長大。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「新鮮蔬果因為難以運送保存且品項具季節性，因此不容易捐贈，但偏偏又是孩子成長最需要的營養，因此透過贊助安心蔬果計畫和產地合作使用安心蔬果，同時動員集團志工親手包裝，讓弱勢孩童不僅菜色豐富，也因應個別的營養需求提供合適的新鮮蔬果。」

育幼院 遠雄

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