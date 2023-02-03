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台灣金聯平價宅又來了！釋出107戶、3月16日抽籤申購

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
據金聯的網站資料顯示，今年總計推出107戶平價宅，包括大安森林公園旁大樓、內湖的共構大樓、文山區新大樓社區、三重捷運宅與台南、高雄的社區大樓等，將在3月16日抽籤申購。圖／翻攝自台灣金聯網站
據金聯的網站資料顯示，今年總計推出107戶平價宅，包括大安森林公園旁大樓、內湖的共構大樓、文山區新大樓社區、三重捷運宅與台南、高雄的社區大樓等，將在3月16日抽籤申購。圖／翻攝自台灣金聯網站

據金聯的網站資料顯示，今年總計推出107戶平價宅並將在3月16日抽籤申購，包括大安森林公園旁大樓、內湖的共構大樓、文山區新大樓社區、三重捷運宅與台南、高雄的社區大樓等，由於過去舉辦平價宅市場買氣熱絡，還曾出現3000餘人搶標的盛況，不過現在房市景氣下滑，此次標售結果，可視為上半年的房市風向球。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩年景氣暢旺時，該標案都吸引眾多人潮進場投標，一方面除了價格有吸引力外，基本屋況也不錯，加上景氣處於上升階段，不僅投標的人多，標脫率也非常高，不過現在景氣混沌不明，是否還能出現一波搶購盛況，反而可以作為市場風向球來觀察。

先前金聯標售平價宅時，北市文山區南方莊園就有359人申購，此次有許多條件不錯的大樓社區釋出標售，包括近大安森林公園的附中學區三房，總價2830萬元，另有內湖捷運站共構大樓潤泰京采，文山區橡園喆社區、新大樓社區南方莊園3戶，捷運共構宅冠德捷世5戶，與台中、台南高雄等地的大樓社區。

此次標售產品相當多元，並非只有套房案件，還有許多屋況條件不錯2房、3房的大樓產品，加上定價也具有競爭力，投標人數與標售結果具有相當的參考指標。

景氣 大安森林公園

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