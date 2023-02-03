農曆年假需求放緩 慧洋1月稅前盈餘3056萬元

慧洋（2637）公告1月合併營收13.33億元，並同步公告自結獲利，1月份單月營業利益2.54億元，稅前盈餘為3,056萬元，自結每股稅前盈餘為0.04元。1月份受到農曆年節影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，影響BDI指數波動劇烈，連帶影響各型船舶運價。

慧洋表示，由於公司目前有一半以上船舶為指數連結型租約，因此1月份受到現貨市場下跌的衝擊也較大；然目前原物料運輸大宗－中國已經採取解封政策，預期假期結束後經濟活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補，進一步推動指數反彈回升並提升公司營收。

在船隊佈局上，慧洋今年預計將交付7艘新船，並將有一艘Handy於第一季加入船隊營運，集團旗下目前共有140艘船舶，平均船齡約7年，而今年因應兩大環保法規上路，慧洋也將更加積極處分舊船，使船隊運力維持在最佳狀態。

展望今年，由於船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月份起正式上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，而慧洋旗下船隊近五成船舶並未受到任何影響，能依照以往速度持續運行，並樂觀今年固定租約仍有5.88%的換約漲幅，有助慧洋在散裝航運市場持續保持領先態勢。