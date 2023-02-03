快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

農曆年假需求放緩 慧洋1月稅前盈餘3056萬元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋（2637）公告1月合併營收13.33億元，並同步公告自結獲利，1月份單月營業利益2.54億元，稅前盈餘為3,056萬元，自結每股稅前盈餘為0.04元。1月份受到農曆年節影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，影響BDI指數波動劇烈，連帶影響各型船舶運價。

慧洋表示，由於公司目前有一半以上船舶為指數連結型租約，因此1月份受到現貨市場下跌的衝擊也較大；然目前原物料運輸大宗－中國已經採取解封政策，預期假期結束後經濟活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補，進一步推動指數反彈回升並提升公司營收。

在船隊佈局上，慧洋今年預計將交付7艘新船，並將有一艘Handy於第一季加入船隊營運，集團旗下目前共有140艘船舶，平均船齡約7年，而今年因應兩大環保法規上路，慧洋也將更加積極處分舊船，使船隊運力維持在最佳狀態。

展望今年，由於船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月份起正式上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，而慧洋旗下船隊近五成船舶並未受到任何影響，能依照以往速度持續運行，並樂觀今年固定租約仍有5.88%的換約漲幅，有助慧洋在散裝航運市場持續保持領先態勢。

慧洋 營收

延伸閱讀

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能原因

室內口罩解封再等等！台灣延後宣布 日本文科省大臣也秒改口

陸造船業 持續保持世界第一

船舶海難救助專門戶 海軍水下作業大隊訓練曝光

相關新聞

周子瑜砸億元買高雄農16豪宅 頂級規畫曝光

藝人周子瑜今年1月回台過新年，傳出購買高雄市農16特區豪宅「雄崗信義美術館」，總價上億元。雄崗建設表示，確實已和周子瑜及...

內閣改組重燃希望 建築業：子法請留一條活路

內閣改組，建築開發業者再燃希望，苗栗，台中，台南，嘉義，高雄等開發商公會理事長舉行聯合記者會，呼籲政府在研擬平均地權條例...

眾人買氣衰退它增加 北台房市小亮點底加

信義房屋統計象徵區域買氣的家戶購屋比，2022全國的家戶購屋比約3.5%，代表每百戶人家有3.5戶購屋，較2021年明顯...

豐田社長閃電交班 54歲超級車痴能成改革救星？

「我就是個造車的人。正因為如此，才能推動豐田的變革，」1月26日傍晚，全球第一大車廠豐田汽車（Toyota）社長豐田章男，現身在官方YouTube頻道豐田時報。

揭密「女鞋快時尚」D+AF 如何稱霸電商又成排隊名店

近幾個月，台北捷運中山站商圈不時出現一條長長的排隊人龍，蔓延超過10個店面，順著人潮走到隊伍起點，竟發現，這間讓人甘願排隊超過1小時的店，並非國際知名名牌，也不是在搶限量精品，而是台灣網路女鞋D+AF。

獨董召集3月16日開股臨會 泰山質疑違法

泰山經營權之爭即將進入攤牌時刻，股市公開資訊觀測站昨午公告股東臨時會將於三月十六日舉行，並全面改選董監事，由於目前市場派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。