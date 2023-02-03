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眾人買氣衰退它增加 北台房市小亮點底加

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基隆示意圖。記者游智文／攝影
基隆示意圖。記者游智文／攝影

信義房屋統計象徵區域買氣的家戶購屋比，2022全國的家戶購屋比約3.5%，代表每百戶人家有3.5戶購屋，較2021年明顯衰退。以北北基桃生活圈來看，只有基隆2022年家戶購屋比較2021年逆勢增加，成為2022年北台灣的房市小亮點。

信義房屋企研室專案經理曾敬德分析，雙北市高房價仍持續導致部分購屋人向外尋求購屋機會，因此基隆近年的大型推案，都成功吸引不少雙北通勤族往基隆購屋，雖然基隆氣候較為潮濕，但相對房價可負擔又能買到較大的居住空間。

統計顯示，六都加上新竹地區，家戶購屋比最低的是台北市，去年每百戶家庭僅有2.72戶購屋，高房價問題加上捷運網絡成熟，讓大台北地區通勤族購屋時有更多選擇。新北市、桃園市的家戶購屋比也都較2021年呈現衰退，整個北台灣去年房市買氣也受到高房價與外在因素影響，市場買氣出現明顯下滑。

不過在北北基生活圈中相對低價的基隆市，家戶購屋比從2021年的3.6%，成長到4.21%，

新竹縣家戶購屋比雖也下滑，但去年達5.77%，明顯超越六都等區域，主要是因為新竹縣的都市規模不像直轄市那麼大，但卻有台灣重要的科技產業聚落，區域內聚集許多高所得的工作族群，同時每年也吸引許多工作人口往新竹移動，衍生出穩定的購屋需求。

台中地區的家戶購屋比維持相對穩定，衰退幅度甚小，可能與市場逐漸進入交屋高峰期有關，南台灣的台南市與高雄市，2022年每百戶約有3.2戶購屋，若就衰退幅度來看，高雄減少的幅度比台南略高一些。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 買氣 通勤族

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