結婚越久折扣越大！承億文旅情人節指定房型最低0元起

結婚越久折扣越大！一年一度的西洋情人節即將到來，為了把握2023年初第一波甜蜜時刻，承億文旅特別推出「你結婚．我招待」住房專案，邀請結婚多年老夫妻來一場浪漫出遊。

承億文旅表示，「你結婚．我招待」方案，只要結婚就享折扣，結婚越久，優惠越大！結婚50年以上的金婚夫妻，更由承億文旅免費招待入住。

這項專案自今(3)日起至2月7日開放訂房，入住期間為2月7日至2月16日，並適用於承億文旅全台六館，包括蟬聯「台灣最美飯店冠軍」四連霸的桃城茶樣子、「最美房間」冠軍的潭日月也可以使用。

承億文旅品牌長簡巧珊指出，隨著社會經濟快速發展，年輕族群對於婚姻也有不同的看法，出現不婚、晚婚等現象，而根據內政部統計，2021年結婚率續創新低，短期則離婚者更是有逐年上升的趨勢。

但誰說婚姻是愛情的墳墓？誰說婚後就不能浪漫？而情人節不只是情侶的專利，承億文旅推出夫妻專屬優惠，鼓勵所有細水長流白頭偕老的已婚夫妻們慶祝情人節終成眷屬。

同樣的客房依照結婚年份長短，將享有不同的住房優惠，例如承億文旅淡水吹風、台中鳥日子及花蓮山知道雙人客房，結婚7年以下的夫妻優惠價1,573元起(諧音：一往情深)，結婚8至23年的夫妻優惠價是1,451元(你是唯一)，結婚24至38年的夫妻優惠價則是1,314元(一生一世)。

若要入住四人客房，優惠房價從1,799元(一起久久)至2,437元(愛是真心)即可入住，預定日期從2月3至2月7日為止，入住日期為2月7日至2月16日的平日，秀出結婚證書即可享有指定房間優惠價格。

此次最大優惠為結婚50年以上的金婚夫妻，享有0元優惠。0元優惠訂房時間限定2月3日下午13:14至晚間23:59為止。

簡巧珊表示，以往社會大眾提到情人節，總覺得是年輕情侶的慶祝活動，承億文旅期待情人節假期，看到在婚姻裡修練有成的小夫妻、長輩夫妻及銀髮夫妻攜手入住，共同慶祝充滿愛情的節日。

而承億文旅全台6館各有不同特色，喜愛湖光山景的夫妻不妨至「承億文旅潭日月」，享受一方山水的清幽；愛好茶香的夫妻推薦至「承億文旅桃城茶樣子」泡一池茶湯，讓茶香洗盡疲勞。

愛逛街享受南國悠閒風情的夫妻們，不妨趁著天氣漸回暖之時，來「承億文旅墾丁雅客小半島」報到；喜愛遊山享受芬多精的夫妻，「承億文旅花蓮山知道」可輕鬆深入山林野徑。