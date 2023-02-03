國裕麥森水晶雕刻大展台中新光三越登場 藏家熱情捧場

疫情解封，消費信心明顯回升，由國裕企業主辦的「2023國裕麥森水晶雕刻大展」，即日起至2月4日，在台中新光三越百貨8樓中央廚房展出，德國水晶雕刻大師路茲．賀夫(Mr. Lutz Haufe)特別來台，現場展現精妙雕工，吸引眾多水晶愛好者一睹大師風采，買氣熱絡。

值得一提的是，由於此次展售的麥森水晶售價在5萬至30萬元間，價格親民，包括花瓶、水果盤、酒杯等，都是藏家與粉絲爭相搶購的商品，有不少買家甚至一次打包三、五件水晶精品。

國裕執行董事欒慎寰透露，今（3）日晚將在台中設宴款待40位超級VIP，這批貴賓平均年消費額達百萬元以上、甚至千萬元，主要來自台中、彰化、嘉義的企業主或醫生，其中還有一位收藏家，在七期新市政中心一口氣購置4戶豪宅，用來收藏麥森等珍品。

欒慎寰表示，麥森水晶以厚實的美學素養，滋養一群孜孜不倦的水晶藝術家，以豐富世人美感生活為己任，以提升人類生活品質為目標，創造一系列精采絕倫的水晶佳作。這些瑰麗的水晶精品既有藝術之美，又能輕鬆融入生活，讓人愛不釋手。

欒慎寰指出，台商聚集的台中消費力驚人，儘管面對疫情衝擊，國裕去年在台中新光三越的業績仍有五成增幅，台中大遠百也成長二成以上，而今年才剛開始，業績較去年同期再成長一成，顯示市場買氣持續升溫。

而水晶雕刻大師路茲．賀夫是麥森水晶的靈魂人物，他精妙的雕工觸動了全球水晶愛好者，擁有一款大師認證的M標記水晶作品，已是水晶玩家的基本配備。因疫情睽違三年，大師之作再現江湖，其精粹的功力也再上層樓，而價值感倍增。

欒慎寰說，「2023麥森水晶雕刻巡迴展」共展出五大主題、60多件水晶精品。其中「水晶盅與水晶盤」系列中，琳瑯滿目的水晶雕花，有如營造餐盤富麗的花壇，連波斯菊或薔薇，也能一起入菜。

至於「花瓶系列」裡，不厭其煩的精巧繁複水晶雕工，向垂直的瓶身發展，可以在鳶尾花、鬱金香的情調裡，或龍騰虎躍的威風裡，展開水晶藝術的玄思，亦可插上一束鮮花，讓大自然的花香，與水晶的雕花一起共鳴。