可看茶花櫻花！陶朱隱園響應燈會點亮圍籬

自2001年開始在台灣各城市巡迴舉辦的台灣燈會，睽違23年後再度於2023年重返台北。國際地標藝術建築，也是全台最貴豪宅「陶朱隱園」表示，響應台灣燈會，將同步化作城市大型燈飾，妝點台北城，與台灣燈會攜手燈場世界。

中工表示，陶朱隱園的藝術光飾，以萬物循環與迭代為設計發想，建築的特殊語彙使各個觀賞角度所見的建築，皆有不同的風貌，燈光以此特性打造光影呼應，以光顯影，以影補光，並以高雅低調暖色系光與台北城燈會互動，展現循環不止、生生不息的意象。

除了打造建築本體成為大型城市燈飾外，陶朱隱園亦點亮四周圍籬，並特以松高路及松勇路交界之赤桐樹為主樹燈，將樹作為環境保護之象徵，一方面與建築外牆燈光生生不息之形象互為輝映，一方面響應台灣燈會向世界發聲，提醒大家要面對地球暖化嚴重性。

中工表示，即將春暖花開的時節裡，櫻花、辛夷、茶花及大理花等花卉亦已紛紛在陶朱隱園綻放，為生態庭園披上新裝。從陶朱隱園建築外觀，可以觀賞到燈飾，也可隱約看到庭園內往外竄出圍籬而綻放的茶花及櫻花。