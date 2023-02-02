泰山痛批陳敏薰背叛 龍邦：勿以旁門左道拖延股臨會

泰山經營權之爭持續延燒，公司派今舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派龍邦，更強調日前陳敏薰召集獨董舉行審計委員會，通過3月16日將舉行股東臨時會，並不符合法律程序，並考慮解任陳的獨董職位。

對此，龍邦回應，公司派攻擊陳敏薰、抹黑龍邦的相關言論，龍邦無法苟同，陳敏薰有為有守，能真正落實監督職責，獨立思考判斷；龍邦也提醒泰山公司經理人等應嚴遵法令，勿再以各式旁門左道惡意拖延或攔阻股臨會召開。

龍邦表示，期望藉由此次股臨會全面改選董事，達到振衰起敝之效，讓泰山回歸專業經理人經營，遵循公司治理，也呼籲主管機關關注，莫讓五萬多名股東權益受損，70多年老企業毀於一旦，並讓股票變成壁紙。