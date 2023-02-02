泰山董事詹皓鈞：陳敏薰已缺乏獨立性 考慮提起解任訴訟

泰山（1218）獨董陳敏薰、杜英達在1月17日審計委員會決議召開臨時股東會，然泰山公司派認為，該審計委員會是「非法召集」，今(2)日泰山董事詹皓鈞和股東、同時是縱橫聯合法律事務所長周武榮共同召開記者會，呼籲主管機關不要讓泰山步上龍邦（2514）後塵，落入朱國榮集團之手，且陳敏薰已缺乏獨立性，2月將開董事會考慮提起解任訴訟陳敏薰。

詹皓鈞說，這段時間從堂哥詹岳霖賣股票給龍邦，到最近獨董陳敏薰倒戈市場派，他問：「陳敏薰你到底怎麼了？」也不能理解為何陳敏薰會臨陣倒戈，因在全家股權出售案，陳持的是贊成票，現在反而要召開股東臨時會了解經過，「想想也知道為何，因要介入的人是朱國榮（龍邦母集團的國寶集團創辦人）。」

他說，當時收到消息，還不相信陳敏薰要以審計委會員召開股東臨時會，「過年前曾花很長時間跟她（陳敏薰）聯繫，懇談兩小時，但溝通後完全沒共識。」

他表示，第一次龍邦登報罵泰山獨董陳敏薰和李明輝集結詹家三位董事，涉嫌事前謀議賤賣全家股票，陳敏薰還很生氣說要告龍邦，但礙於獨董身份，所以最後由詹皓鈞與律師遞狀申告龍邦誹謗。

詹皓鈞也透露，當時要賣全家（5903）股票，因陳敏薰認為，全家非泰山本業，所以持贊成票，出售全家股票後的獲利，也討論要發多少錢回饋股東，沒想到陳敏薰態度會180度大轉變，這讓很多股東擔心，陳倒戈後，泰山會不會發不到股利了？

他說，有些事情他不方便說，但他也意有所指說，陳敏薰會態度丕變，「也可能是黑道問題。」

縱橫聯合法律事務所長周武榮也表示，陳敏薰已違反獨董的獨立性，建議泰山公司董事會慎重考慮提起解任訴訟，召開董事會解任陳敏薰獨董一職。

周武榮指出，朱國榮身上有五個案子，不法所得超過10億元，呼籲主管機關不要讓泰山步入龍邦後塵，落入朱國榮集團之手。