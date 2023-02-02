泰山痛批陳敏薰背叛公司 考慮解任她獨董職務

泰山經營權之爭未落幕，公司派今舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派，更強調日前陳敏薰召集獨董舉行審計委員會，通過3月16日將舉行股東臨時會，該審計委員會也不符合法律程序，「舉行股東臨時會沒有意義，要爭經營權就等到6月的股東常會。」

泰山詹家第三代、董事詹皓鈞表示，這幾個月歷經風風雨雨，從堂哥詹岳霖賣股票給龍邦，到原本偏向公司派的獨董陳敏薰陣前倒戈，與另一位獨董杜英達在審計委員會中通過3月16日將召集股東臨時會，欲提前全面改選董監事，因此會慎重考慮解任陳敏薰的獨董職務。

對於陳敏薰態度180度的大轉變倒戈，詹皓鈞也說，先前也花很長時間跟陳敏薰聯繫、見面懇談，但溝通完全沒有達成共識，「她給的原因不方便多說，有可能是黑道問題。」

泰山委任律師、縱橫聯合法律事務所所長周武榮也指控，此次經營權之爭的市場派龍邦，母公司為國寶集團，總裁朱國榮身背5個案件被起訴，共求刑24年，不法所得達10.6億元。

周武榮表示，陳敏薰倒戈原因，大家心裡都明白，在泰山舉行董事會討論處分全家股權議案時，陳敏薰不但與會，還投下同意票，但現在又主張決策過程有重大缺失，因此決定召開股東臨時會要了解決策經過，「這是自相矛盾，是頭腦有問題嗎？」

詹皓鈞也說，龍邦可能入主讓員工人心惶惶，陳敏薰倒戈更是重磅一擊，但泰山決定賣全家股權就是擴大要本業，甚至也會把錢分給股東，但因為陳敏薰態度改變，股東可能也無法分到處分利益，更不希望歷史逾70年的泰山變成朱國榮旗下其中一家公司，籲請主管機關介入，否則泰山絕對不是最後一家發生這種事情的公司。

周武榮也說，獨立董事不滿意公司作法，應該自行請辭，不應該倒向市場派，更不能反對自己同意過的議案，違背了獨立性，這也已經構成解任條件。