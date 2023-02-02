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新竹關西也要2字頭！專家：雙北桃竹新建案「1字頭房價全沒了」

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據住展雜誌最新統計，去年第3季新建案房價還可見1字頭的新竹縣關西，在第4季每坪成交均價已攀上2字頭，意味北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價已成為絕響。住展雜誌提供
據住展雜誌最新統計，去年第3季新建案房價還可見1字頭的新竹縣關西，在第4季每坪成交均價已攀上2字頭，意味北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價已成為絕響。住展雜誌提供

據住展雜誌統計，北台灣去(2022)年第4季新成屋、預售屋房價平均年漲幅約15.2％，較去年第3季減少2.9個百分點，漲幅未再創波段新高。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，因多重利空因素讓買盤持續觀望，北台灣各縣市去年第4季房價上漲力道都不如第3季，新竹地區季漲幅更直接砍半，房價上漲速度像是從高鐵轉乘台鐵。

不過成采錡指出，新竹地區去年第4季每坪房價漲至37萬元，雖較第3季僅小增1.3萬元、季漲幅3.6%，但若是與前年同期相比，每坪房價已漲了9.8萬元，年漲幅約36%，直接讓其他縣市看不到車尾燈；尤其去年第3季區域新建案房價還可見1字頭的竹縣關西，第4季每坪成交均價已攀上2字頭，意味北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價已成為絕響。

台北市去年第4季房價漲至每坪106.6萬元，較第3季上漲1萬元、季漲幅約0.95%，房價連六季改寫歷史新高；與前年同期相比，房價年漲幅12.1％；成采錡認為，由於接下來市中心還有多宗高價指標案將進場銷售，就目前觀察，北市房價仍具備上漲動能。

新北市第4季新建案每坪房價上升到48.2萬元，較第3季漲1.3萬元、季漲幅約2.8%，房價連續五季創新高；較前年同期，年漲幅約10.3%。成采錡指出，新北市房價漲勢續由蛋白區領軍，如五股、汐止新建案均價，已在去年末同步站上4字頭。

房價 建案

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