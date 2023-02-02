震旦家具推健康辦公解決方案 打造白金級認證空間

面對全球ESG浪潮與後疫時代健康需求，震旦家具以30多年來深耕辦公家具領域經驗，引進符合國際WELL健康建築規範之家具商品、設備及服務；近期與RIA叡亞環保技術合作，協助旗下「Horizon允升聚」展示空間，以高分獲得「WELL健康建築」標準白金級認證肯定，為繼震旦家具總部暨台北展示中心正式通過「WELL HSR評價」後，再次獲得專業認證肯定，未來將持續協助顧客規劃健康、高效、永續的辦公場域。

震旦家具以「健康、靈動、綠色」三大辦公解決方案，為企業打造健康辦公環境；在本次協助叡亞展示空間的產品選擇上，透過專業評估分析，提供符合「WELL健康建築」規範商品。如:在職員空間提供可調節桌面高度的辦公桌（UP!升降桌），讓員工可自行分配坐姿與站姿的時間。並提供人體工學辦公椅（日行者人體工學椅），透過調整座椅高度與深度、扶手高度與椅背的角度，提升腰部支撐的舒適性。在公共區域，則採用高舒適度的沙發座椅 (Meet up系列沙發)，具備WELL認證的最佳實用「舒適性」與「精神」的需求，讓員工可放鬆心情、激發更多靈感。

在品質的要求上，WELL認證相當重視室內空氣質量（indoor air quality, IAQ）與健康間的需求，辦公家具材料亦為WELL認證重點指標之一。因此，震旦對材料的選用皆採用通過低揮發性有機化合物（volatile organic compound, VOC）排放測試的產品，如：震旦家具全系列辦公桌桌板，採用政府規範的E1（低甲醛）V313（堅固性與密合度）板材，並符合WELL認證材料成分含量篩選、排放限制、透明度工具和員工保護協議，以減輕危險化學品對人和環境的危害。

「WELL健康建築」為全球健康建築認證機構IWBI（International WELL Building Institute）所訂定，其認證內容包含對於建築空間中的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神與社區等十項指標進行評估，並結合醫學、科學與行為國際研究嚴格把關，且通過認證後仍必須持續保持標準以確保空間健康的持續性。

震旦家具多年來推動綠色辦公，協助顧客永續發展，其所提供之產品與解決方案服務符合顧客於ESG中對於合格供應商的要求。此次協助顧客榮獲「WELL健康建築」標準白金級認證，不僅符合全球永續報告協會GRI403-6工作者健康促進準則，更可為員工打造健康辦公環境，提升職場幸福感。